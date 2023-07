Você pode ter um limite GIGANTE no Nubank e começar tudo só com R$ 1

Como ter um limite maior no Nubank – A expansão contínua dos serviços bancários digitais representa um marco na evolução do sistema financeiro brasileiro, e o Nubank tem sido um dos protagonistas deste movimento. A fintech brasileira, que começou como uma operadora de cartões de crédito, está constantemente ampliando seu leque de serviços e lançando inovações para facilitar a vida financeira de seus clientes. Um exemplo disso é a função “Construir Limite no Nubank”, criada para ajudar os usuários a estabelecerem um histórico de crédito com a empresa.

A função “Construir Limite no Nubank” permite aos clientes aumentarem o limite do cartão. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Crédito como limite no Nubank

O Nubank, que já ganhou fama por oferecer uma conta digital gratuita e um cartão de crédito sem anuidade, vem agregando mais serviços à sua plataforma. A empresa agora também oferece empréstimo pessoal com opção de pagamento em até 90 dias e parcelamento em até 24 meses, empréstimo consignado, empréstimo com garantia, além de opções para transferências bancárias e pagamentos via PIX. Essa constante ampliação de serviços visa oferecer aos clientes um portfólio cada vez mais completo, que atenda às diversas necessidades financeiras.

A oferta de cartão de crédito continua sendo um dos serviços mais procurados do Nubank. No entanto, a liberação do cartão de crédito pode ser um desafio para alguns clientes devido ao processo de análise de crédito. Para superar esse obstáculo, a fintech desenvolveu uma estratégia inovadora: a função “Construir Limite no Nubank”.

Disponível no aplicativo da empresa, essa função tem como objetivo estabelecer uma relação de crédito com seus clientes e entender melhor seus hábitos financeiros. Isso funciona da seguinte maneira: o cliente reserva um valor específico em sua conta para ser usado como limite de crédito. Esse valor, então, gera um limite equivalente no crédito do seu cartão.

Vale ressaltar que enquanto esse valor estiver reservado para o cartão de crédito, ele não renderá juros, pois não será utilizado para outras movimentações dentro da conta. No entanto, esse valor reservado pode ser resgatado a qualquer momento, desde que não esteja comprometido com compras realizadas no cartão de crédito.

Possibilidades da função

A função Construir Limite não apenas permite compras parceladas, mas também aumenta as chances do cliente receber um limite de crédito que corresponda às suas necessidades. E, como qualquer outro cartão de crédito, pode ser usado em qualquer estabelecimento que aceite esse método de pagamento, seja para compras nacionais, internacionais ou para pagar por serviços de assinaturas.

O pagamento da fatura do cartão de crédito pode ser feito de duas formas: utilizando o saldo da conta do Nubank ou por meio de um boleto. Uma vez que a instituição reconhece o pagamento da fatura, o valor pago é liberado como crédito disponível para o cliente.

A introdução da função “Construir Limite no Nubank” é um exemplo de como a fintech está inovando na forma como lida com a concessão de crédito, buscando desenvolver soluções que atendam às necessidades de seus clientes e facilitando o acesso a serviços financeiros. Isso reforça a posição do Nubank como uma das empresas líderes na transformação digital do sistema financeiro brasileiro.

