4 TRUQUES para ganhar dinheiro com o TikTok

Hoje em dia existe uma febre das redes sociais. Ninguém vive mais sem. Até crianças pequenas já crescem viciadas em assistir vídeos em aplicativos de celular. A profissão do influenciador digital é algo cada vez mais comum, principalmente entre os mais jovens, que sonham em ser iguais aos seus ídolos da internet. E até mesmo pessoas que já possuem uma profissão mais tradicional, estão sentindo a necessidade de estarem presentes nas redes para divulgar seus serviços e produtos. Afinal, as redes sociais são uma excelente forma de conquistar clientes e expor trabalhos.

Atualmente muita gente está ganhando dinheiro com suas redes sociais. E pra isso basta ter um celular e o aplicativo baixado nele. Não precisa se deslocar, podendo receber sem sair de casa. Direto do conforto do seu lar.

Aprenda aqui 4 truques para ganhar dinheiro através da plataforma de vídeos curtos, TikTok.

Você sabe como ganhar dinheiro com o TikTok? Aprenda aqui. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

É possível ganhar dinheiro no TikTok?

Sim, hoje em dia é possível ganhar dinheiro produzindo vídeos para o TikTok através de algumas ferramentas como: programa criativo (BETA), recebendo presentes em vídeos, séries e vídeos e marketplace dos criadores.

É importante avaliar qual seu tipo de público, o engajamento que possui na rede e o alcance que seu perfil pode conseguir para saber qual dessas ferramentas será mais eficaz para você.

Assim, fica mais fácil traçar uma estratégia para começar a monetizar sua conta no TikTok. Depois, vem a parte de começar a produzir o conteúdo de fato e manter suas redes sempre ativas para garantir pagamentos cada vez melhores.

Veja mais: Não aguenta mais dancinhas? Aprenda a educar o algoritmo do TikTok

Aprenda 4 truques para ganhar dinheiro no TikTok

1. Programa criativo (BETA)

Através do do Programa Criativo Beta, algumas contas que possuem bom engajamento podem receber valores pela quantidade de visualizações na plataforma. Porém, é preciso seguir alguns requisitos básicos antes de ter acesso à monetização. Saiba quais são:

contas de usuários maiores de 18 anos;

Mais de 10 mil seguidores;

Pelo menos 100 mil visualizações nos últimos 30 dias (contando todos os vídeos publicados no período);

usuário com conta pessoal (não é possível usar contas comerciais);

não se aplica para vídeos criados com o modo “fotos”, compra de visualizações, anúncios pagos ou campanhas de publicidade;

não é possível utilizar para a contagem os vídeos que fazem parte do marketplace.

Caso esteja dentro das normas, é só entrar nas configurações do criador no menu principal e ativar a função do Programa Criativo (BETA).

2. Recebendo presentes em vídeos

Nos momentos de transmissões ao vivo e vídeos em tempo real, é viável obter ganhos financeiros no TikTok. Isso se deve ao fato de que os espectadores têm a possibilidade de enviar presentes nos comentários dos vídeos. Esses presentes, por sua vez, se transformam em itens virtuais ou podem ser convertidos em dinheiro para saque.

Assim como em outras situações semelhantes, também há diretrizes a serem seguidas para receber presentes em seus vídeos no TikTok. É importante verificar quais são essas regras e determinar se a sua conta está qualificada para usufruir dessa forma de monetização. Confira abaixo:

usuários maiores de 18 anos;

maiores de 18 anos; contas com mais de 10 mil seguidores (para o recebimento dos presentes);

pelo menos uma publicação de vídeo nos últimos 30 dias;

não é possível receber presentes em contas comerciais, do governo, de partidos políticos ou representantes políticos;

vídeos que violem as regras ou políticas de privacidade da plataforma não recebem presentes;

limite máximo de recompensas até 100 vezes por dia.

Para começar a receber, basta seguir as normas básicas e fazer um vídeo ao vivo na plataforma. Então, os outros usuários compram e enviam os presentes durante sua transmissão ou gravação.

3. Séries e bônus

Essa oportunidade de ganhar dinheiro no TikTok é baseada em um conjunto de missões disponíveis na plataforma. Essas missões abrangem uma ampla variedade de tarefas, desde incentivar novos usuários a criar contas, até assistir ou publicar vídeos com conteúdos específicos.

Ao cumprir as tarefas conforme o estabelecido, é possível acumular pontos que podem ser trocados por dinheiro real. No momento, cada 10 mil pontos valem R$1,00 em crédito.

Vale ressaltar que os pontos não são acumulativos e devem ser resgatados em até 30 dias. Após esse período, todos os ganhos são reiniciados e será necessário começar tudo de novo para conseguir resgatá-los.

4. Marketplace dos criadores

A seção de marketplace dos criadores no TikTok é basicamente uma plataforma de missões oferecida por marcas comerciais. Assim, cada TikToker tem a oportunidade de utilizar os produtos dessas marcas para criar conteúdo, campanhas e anúncios em nome delas.

No entanto, nem todas as contas têm permissão para participar dessa forma de monetização. Existem alguns requisitos básicos a serem atendidos antes de começar a lucrar com as postagens dentro do marketplace do TikTok. São eles:

usuário da conta ser maior de 18 anos;

mais de 10 mil seguidores (em alguns casos a plataforma pode liberar para usuários com números menores)

publicação mínima de 3 vídeos nos últimos 30 dias;

pelo menos 1 mil visualizações em um vídeo ou mais dentro dos últimos 30 dias;

1 mil visualizações em um vídeo ou mais dentro dos últimos 30 dias; contas pessoais cadastradas no Brasil (não podem ser usuários com contas comerciais);

(não podem ser usuários com contas comerciais); não violar as diretrizes de comunidade ;

não ter participações em atividades de fraude (compra de visualizações ou aumento artificial de seguidores).

Porém, é importante entender que a plataforma possui uma política de privacidade até bem rígida para os criadores. Então, é importante saber quais as regras que precisa seguir antes de começar a produzir seus conteúdos para a plataforma e ganhar dinheiro no TikTok.

Veja mais: Ganhar dinheiro para ficar 10 HORAS no TikTok; é a proposta de uma empresa