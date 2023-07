Esta notícia fará sua empresa DECOLAR ainda em 2023

Não é novidade que quando há um baixo crescimento no Produto Interno Bruto (PIB) de um país, vários problemas começaram a acontecer, como uma menor geração de empregos e menos investimentos em novas tecnologias, consequentemente, fica ainda mais complicado empreender. Entretanto, acaba de sair uma notícia oficial que irá alegrar a todos os empreendedores, entenda o motivo que isso fará a empresa de muitos crescer bastante.

Grande notícia irá fazer empresas decolarem em 2023, entenda | Imagem de StartupStockPhotos por Pixabay

O que é o PIB?

Basicamente, é um indicador econômico, ele representa o valor em dinheiro de todos os bens e serviços que foram produzidos em um país durante um determinado período. É comum a métrica a cada trimestre e de maneira anual. Ou seja, quanto maior o PIB, maior a economia do país.

Para a soma do PIB, é considerado inúmeros setores da economia, como:

Agricultura;

Indústria;

Serviços;

Construção e etc.

No final das contas, é somado tudo, como os bens tangíveis como alimentos e roupas como também a prestação de serviços, como saúde e educação.

Veja também: Mais Do Que O Desenrola: Outros Programas Ajudam A QUITAR AS DÍVIDAS

O PIB cresceu além da estimativa

O que está fazendo a alegria dos brasileiros e do governo federal, é que o Produto Interno Bruto cresceu mais do que era esperado. O cálculo fez uma previsão de crescimento em 2,5%, todavia, subiu um pouco mais, ficando em 3%, de acordo afirmou o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello.

Ainda haverá novas projeções para o restante do ano, mas todos acreditam que a economia terá um grande crescimento, uma vez que o crescimento superou todas as expectativas.

“Nossa previsão inicial era de 2%, enquanto o mercado esperava menos de 1%. Mas este cenário será revisado para cima. Estamos mais próximos da realidade de crescimento de 2,5% a 3% esse ano”, afirmou o secretário.

Veja também: Como Usar O FGTS Para Quitar As Dívidas Pendentes Em Seu Nome

Com essa notícia, empreendedores terão maiores facilidades para empreender

Segundo Mello, vários fatores irão contribuir para que os empresários tenham uma maior liberdade para empreender, graças a queda da inflação e uma redução nos juros do segundo semestre. Tudo isso irá permitir que haja mais geração de emprego.

“Estão dadas as condições para um ciclo de harmonização entre a política fiscal e monetária. Estamos na expectativa de que esse ciclo se consolide o quanto antes”, afirmou Mello.

Por fim, ele acredita que todas as ações em conjunto, além da mudança que irá ocorrer no sistema de meta de inflação, que era ano-calendário e será agora de contínua, irão ajudar a harmonizar todas as políticas fiscal e monetária. Como consequência disso tudo, os juros irão cair, o que vai aumentar as oportunidades de negócios no Brasil.