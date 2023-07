CAIU DE NOVO! Preço do gás de cozinha não para de descer?

Dinheiro é um tema problemático para todos os brasileiros. É muito raro encontrar alguém no país que esteja 100% satisfeito com os custos de vida e com sua questão financeira. Portanto, quando o preço de algum produto de consumo necessário diminui, é uma alegria enorme para a população.

Esse é o caso do gás de cozinha. De acordo com o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o botijão de 13 quilos ficou 0,28% mais barato no país na semana passada, o que representa uma queda de 29 centavos.

Dessa forma, o preço médio do gás de cozinha caiu de R$ 103,29 para R$ 103,00 no país, menor valor de 2023.

Esse é o menor valor desde a segunda semana de março de 2022, quando o preço médio do botijão de gás de 13 quilos custou R$ 102,41, ou seja, em 15 meses.

O preço do gás de cozinha diminui novamente para a alegria de todos

Recentemente, houve uma queda considerável no preço do gás de cozinha em todo o país. Isso ocorreu devido a um ajuste histórico realizado pela Petrobras, que reduziu em 21,3% o valor do botijão de gás vendido para as distribuidoras no Brasil.

A Petrobras aboliu sua política de preço de paridade internacional (PPI) e introduziu uma nova política para determinar os preços dos combustíveis no Brasil, o que resultou na redução dos preços da gasolina e do diesel.

Especialistas previam que o preço do botijão de gás de 13 quilos poderia cair para menos de R$ 100 em muitas regiões do país, porém, apenas alguns estados estão vendendo o botijão a preços mais baixos.

Além disso, é provável que o preço do gás de cozinha continue diminuindo, uma vez que a Petrobras realizou mais um ajuste no valor do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). No último sábado (1º), a empresa reduziu em 3,9% o preço do gás de cozinha vendido às distribuidoras em todo o país. Dessa forma, há maiores chances de que os preços abaixo de R$ 100 se tornem realidade em mais estados brasileiros.

Saiba quais são as regiões do país que o preço do gás de cozinha é mais barato

Durante a semana passada, houve quedas nos preços do gás de cozinha em quatro regiões do Brasil: Centro-Oeste (redução de 73 centavos), Nordeste (redução de 68 centavos), Sul (redução de 17 centavos) e Sudeste (redução de 15 centavos). Porém, no Norte, o valor do botijão de gás aumentou em 84 centavos.

Levando em consideração essas variações, os preços médios do botijão de gás de 13 quilos nas regiões brasileiras foram os seguintes:

Norte: R$ 114,79;

Centro-Oeste: R$ 108,05;

Sul: R$ 105,44;

Nordeste: R$ 101,13;

Sudeste: R$ 100,43.

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou que o preço do gás de cozinha diminuiu em 22 dos 27 estados brasileiros na semana passada. Apenas cinco regiões apresentaram aumento nos preços, sendo elas: Pará (aumento de R$ 2,20), Roraima (aumento de 26 centavos), Maranhão (aumento de 21 centavos), Rio Grande do Sul (aumento de dois centavos) e Rio de Janeiro (aumento de dois centavos).

Por outro lado, as maiores reduções ocorreram no Piauí (redução de R$ 1,56), Mato Grosso do Sul (redução de R$ 1,29), Amapá (redução de R$ 1,27), Sergipe (redução de R$ 1,16) e Mato Grosso (redução de R$ 1,03). As demais reduções foram mais modestas.

