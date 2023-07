Nova LIBERAÇÃO de SAQUE para trabalhadores com carteira assinada

No Brasil existem milhões de trabalhadores de carteira assinada. Por mais que o alto número de trabalhadores informais cresçam a cada ano no país, é uma grande verdade que os trabalhadores formais possuem uma gama a mais de benefícios. Há um saque extraordinário liberado para os trabalhadores de carteira assinada. Trata-se de um programa da Caixa Econômica Federal, o “Tudo em Dia na Caixa”. Esta é uma ação da instituição que possibilita o saque de até 90% dos valores acumulados.

Estas pessoas têm um saque liberado

Trata-se de um benefício do Governo Federal para os trabalhadores de carteira assinada. Cujo o intuito é usar o saldo do FGTS a fim de quitar as dívidas pendentes. De preferência as dívidas habitacionais, isto é, de financiamentos imobiliários. Esta ação da instituição possibilita desconto de até 90% em todas as dívidas pendentes.

Além disso, é possível usar este saldo acumulado como crédito para financiamento imobiliário. Portanto, o trabalhador poderá usar o valor em questão para quitar até 80% das dívidas pendentes. Lembrando que o limite é de 6 parcelas, quitando uma porcentagem estipulada de cada uma delas.

Esse benefício é uma ação do Governo Federal em conjunto com a Caixa Econômica Federal, cujo intuito é auxiliar os brasileiros a quitarem suas dívidas, através de ferramentas de renegociação. Após cinco dias úteis, o trabalhador terá o seu nome retirado dos órgãos de proteção ao crédito.

Todas estas dívidas podem ser negociadas

De acordo com informações da Caixa, mais de 90% dos débitos pendentes podem ser quitados através deste modelo de renegociação. Através de uma campanha feita pela própria empresa, os interessados em ter seus nomes limpos podem ir até uma das agências bancárias ou diretamente pelo aplicativo da Caixa.

O trabalhador que planeja usar o crédito para financiar algum imóvel, poderá usar o aplicativo Habitação Caixa, que está disponível para dispositivo móveis. Para renegociar as dívidas é recomendado que seja feita uma visita presencial em uma das agências Caixa.

Ou então, é possível através do passo a passo abaixo:

Entre no site da Caixa Econômica Federal;

Clique em “Negociações e dívidas”;

Clique em “Informar CPF” e posteriormente confirmar o acesso.

Feito isso, basta analisar as dívidas pendentes e buscar maneiras de renegociar estas dívidas usando os métodos disponíveis. É importante ter bastante cuidado em cada negociação. A fim de evitar perder dinheiro e sempre optar pelas melhores condições de renegociação.

Caso o cidadão queira renegociar as dívidas através do telefone, pode entrar em contato pela Central de Atendimentos da Caixa, pelo telefone 0800 104 0 104. É necessário informar o CPF a fim de verificar as dívidas pendentes que podem ser pagas usando o saldo acumulado.