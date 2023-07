Novo cartão de crédito do Banco Neon surpreende os clientes

No Brasil, há cerca de uma década, vários bancos digitais chegaram e ganharam uma grande importância no cenário nacional. E o reflexo disso, é o Banco Neon, que agora, está querendo expandir os seus negócios no Brasil e alcançar um número ainda maior de cliente, isso será possível ao ser implementada uma nova modalidade de cartão de crédito para os seus usuários, visto que o modelo que está sendo proposto por eles, é único no país, entenda.

Banco Neon acaba de anunciar novidade sobre seu cartão de crédito, confira | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Não é apenas um cartão de crédito

Muitos podem pensar que é apenas um cartão de crédito como inúmeros outros que existem no mercado, todavia, não é bem assim, o banco está vislumbrando uma modalidade que é pouco explorada no mercado, isto é, o crédito consignado privado.

Nos últimos meses o banco vem estudando bastante essa estratégia e criando um ecossistema com várias empresas parceiras, a meta é alcançar pelo menos 1,5 milhão de clientes.

Como salientado, esse ramo de crédito consignado privado, ainda é pouco explorado, por conta disso, o banco Neon está investindo bastante nele, para tentar ser um dos pioneiros no país. Os bancários enxergam um grande potencial no nicho em questão, mas possuem ciência que há bastante desafios pela frente.

Veja também: Comece HOJE Seu Negócio: Franquias Mais Baratas Para Investir Em 2023

Cartão de crédito consignado privado é a nova tendência

Em sua estratégia ofensiva para conseguir ganhar terreno neste mercado, o banco já estipulou quatro canais de distribuição bem definidos, para que um maior número de clientes sejam atingidos e conheçam a proposta da nova modalidade.

A base será sua equipe de vendas, que será dedicada somente ao crédito consignado, além disso, parcerias com terceiros foram fechadas, além de um acordo excelente com a Totvs, por fim, um sistema inovador foi criado para identificar empresas que estão alinhadas com o mesmo propósito do banco, para elas, o Neon pretende facilitar o acesso aos serviços.

O foco principal em primeiro momento, será às classes C e D, o objetivo é oferecer um serviço de excelência por um preço baixo, apenas para atender às necessidades do público em questão, que em vários momentos, são esquecidos por grandes instituições financeiras.

Veja também: Aprenda Como Comprar BEM E BARATO Em Outlets

Banco promete ser apenas o começo

O banco garante que o cartão de crédito consignado é apenas o primeiro passo que será dado nesse mercado tão promissor, uma vez que o banco pretende transformar o cartão em um cartão de benefícios consignado, o que irá aumentar ainda mais a sua base de clientes.

Para auxiliar em tudo isso, há a criação da ferramenta “vira crédito”, onde o banco incentiva que os seus clientes consigam poupar dinheiro ao depositarem os valores e com isso, aumentar o limite do cartão de crédito. Esse ato também promove a educação financeira dos seus clientes.

E acerca de atender também o crédito consignado para servidores públicos, o banco afirmou que há uma grande demanda no setor, por conta disso, no momento, eles não serão contemplados, pois isso poderia prejudicar as margens e os valores que serão usados com as classes C e D.