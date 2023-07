Como pagar apenas 10% das dívidas para limpar o nome em 2023

Devido a crise financeira instalada no Brasil há alguns anos, atualmente, o Brasil bateu recorde no número de endividados, que está chegando na casa dos 80%, em toda a história, é o maior nível já registrado. Para tentar amenizar a situação e permitir que os brasileiros voltem a ter acesso ao crédito, uma instituição financeira está oferecendo incríveis descontos para que os endividados quitem suas pendências com até 90% de desconto, confira.

Confira como quitar suas dívidas com descontos exclusivos | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

As dívidas podem ser reduzidas até 10%

A instituição financeira que está proporcionando isso, é o Banco Pan, que possui em sua base de clientes, aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos, visando isso, o banco está proporcionando o momento que pode ofertar descontos de até 90% aos interessados.

Para participar do Feirão Renegocie Pan, é preciso que o cliente tenha um atraso de pelo menos 1 ano em seu débito e queira regularizar o seu débito junto ao banco. Sobretudo, inerente a financiamento veicular, empréstimo pessoal e cartão de crédito pessoal e consignado.

O evento começou no dia primeiro de julho e deve se estender até o último dia do mês. Segundo Danilo Letaif, superintendente do Banco, o Feirão visa facilitar ainda mais o pagamento das dívidas.

Veja também: Brasileiros Terão Que PAGAR Para Fazer Pix Em Julho; Veja Quem

Como participar do feirão?

O processo é bem simples, basta que o interessado acesse a página do feirão e consulte as opções que estão sendo oferecidas para ele quitar todos os seus débitos, não é necessário realizar nenhuma ligação, já que o processo pode ser concluído somente pela internet, basta seguir o passo a passo:

Entre no site Feirão Renegocie Pan;

Feito isso, efetue login usando o seu CPF e e-mail cadastrado;

Confira todas as ofertas para negociar suas dívidas com o banco;

Ao conferir a melhor condição, faça a emissão do boleto;

Por fim, realize o pagamento do boleto e pague as demais parcelas em dia.

É importante lembrar que o pagamento pode ser realizado no prazo de até 03 dias após o vencimento, caso o pagamento não aconteça, é preciso realizar um novo acordo com o banco.

Veja também: Como Participar Do FEIRÃO Da Caixa Para Limpar O Nome

Dicas para não ficar endividado novamente

Não existe uma fórmula mágica para o cidadão sair da situação de endividamento, entretanto, algumas atitudes podem ajudar no processo em questão, primeiro, é importante ter total consciência sobre os valores dos rendimentos mensais, eles são a base para o usuário saber quanto pode gastar.

Tudo isso é matemática básica, se um cidadão recebe um salário X mas acaba gastando 3X, no final do mês, a conta não irá fechar, isso irá obrigar que alguma das contas sejam sacrificadas e a longo prazo, isso vai prejudicar a saúde financeira do usuário em questão.

Portanto, é importante sempre ter uma visão de futuro em relação aos gastos, pois ao gastar de maneira descontrolada, no final do mês, o único prejudicado será você e claro, a instituição que está sem receber o valor.