Novidade do Nubank faz clientes respirarem aliviados

Uma grande novidade acaba de chegar no Nubank e deixa todos os seus clientes aliviados, pois por intermédio dela, será possível minimizar o número de pessoas endividadas e com o nome em órgãos de proteção ao crédito. Pagando um pequeno valor mensal, eles terão acesso a um serviço que promete ajudá-los em diversos casos e o melhor, a contratação dele é realizada pelo próprio aplicativo, confira qual serviço é e suas principais vantagens.

Crédito pessoal pode ser um grande problema

A modalidade de crédito pessoal, oferecida pelo Nubank, pode ajudar bastante os seus beneficiários, mas em alguns casos, pode atrapalhar, principalmente, quando eles não conseguem honrar com os seus compromissos mensais.

O fato disso acontecer, pode ser desencadeado por vários motivos, como endividamento, redução de renda e até mesmo doença grave que impossibilite o cliente de trabalhar. Caso ele seja informal, pode ser que ele fique sem dinheiro.

Enfim, há inúmeros fatores que contribuem para a inadimplência. Pensando nisso, o banco digital desenvolveu um seguro específico para quem realiza empréstimo pelo aplicativo, é a chamada “parcela segura”.

Como funciona a “parcela segura”?

É um serviço oferecido pelo Nubank em parceria com uma seguradora, o objetivo é aumentar a segurança financeira dos seus clientes, pois em situações de instabilidade ou de emergência, o seguro estará ali, para ajudar o cliente.

O seguro garante a cobertura em caso que o cliente perde o emprego ou acaba falecendo, o que acaba evitando problemas financeiros por conta desses incidentes, qualquer cliente do banco pode contratá-lo.

Ele pode ser acionado para empréstimos que tenham mais de três parcelas, além disso, é importante lembrar que ele não compre demissão por justa causa ou acordos de demissão.

Como contratar o serviço?

Como todos os demais serviços do banco, a contratação é feita diretamente pelo aplicativo, basta seguir o passo a passo:

Na tela inicial, clique na opção “Pegar Emprestado”;

Informe o motivo do empréstimo ao banco;

Realize uma simulação e confira se o prazo e os valores das parcelas cabem em seu bolso;

Ao concordar, você pode escolher a melhor cobertura na tela que irá aparecer do Nubank Parcelas Seguras;

Por fim, insira todos os dados e clique em “Confirmar contratação”.

Por fim, basta informar a senha do cartão, um e-mail também será enviado para o cliente informando todos os detalhes da operação. O valor do seguro pode variar bastante, começando em 1% do valor do empréstimo e que pode ir variando a depender de outros fatores, tanto internos quanto externos.

É sempre importante optar por esses seguros, afinal, ninguém sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Então, garantir a saúde financeira é importante, caso isso não ocorra, a longo prazo, o usuário pode sentir ainda mais em seu bolso esse problema.