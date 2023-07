5 CIDADES brasileiras cresceram ABSURDAMENTE durante o último censo

De acordo com dados extraídos do mais recente Censo Demográfico brasileiro, conduzido em 2022, foi possível classificar as cidades que apresentaram um maior desenvolvimento nos últimos dez anos em todo o país. O progresso de uma cidade está intrinsecamente ligado a diversos fatores que se interrelacionam.

Um exemplo notável é a presença de uma infraestrutura adequada, a qual engloba uma sólida rede de transporte, estradas bem conservadas, pontes confiáveis e sistemas de água eficientes, além de serviços de saneamento básico e fornecimento de energia elétrica confiável.

As cidades

Canaã dos Carajás

Nos últimos anos, Canaã dos Carajás, situada no estado do Pará, tem testemunhado um notável crescimento. A cidade ganhou destaque principalmente devido à sua significativa presença no setor minerário, abrigando uma das maiores minas de minério de ferro a nível mundial. O desenvolvimento contínuo da região tem sido impulsionado por essa atividade econômica proeminente.

Abadia de Goiás

Abadia de Goiás, situada no estado de Goiás, também merece destaque nesta lista devido ao seu notável crescimento nos últimos anos.

Essa cidade, localizada em proximidade com a capital estadual, Goiânia, tem se beneficiado do desenvolvimento econômico e do aumento da população na região metropolitana.

É possível que o crescimento de Abadia de Goiás tenha sido impulsionado por fatores como infraestrutura aprimorada, setor agrícola em expansão e o contínuo crescimento urbano na área. Esses elementos podem ter desempenhado um papel determinante no avanço e desenvolvimento da cidade.

Extremoz

De acordo com os dados disponíveis, Extremoz, uma cidade situada no estado do Rio Grande do Norte, também tem apresentado um desempenho positivo, evidenciando um crescimento nos últimos anos.

A proximidade de Extremoz com a capital, Natal, desempenhou um papel significativo na atração de novos residentes e impulsionou o crescimento populacional da cidade.

Além disso, a presença de praias acessíveis na região contribuiu para o desenvolvimento do turismo, ampliando as oportunidades econômicas locais. Outros fatores também têm contribuído para o progresso de Extremoz, consolidando seu posicionamento como uma cidade em ascensão.

Goianira

Situada próxima à Goiânia, em Goiás, Goianira tem testemunhado um notável avanço em seu crescimento. A sua localização estratégica na região metropolitana tem sido um fator determinante para o seu progresso. Além disso, o setor industrial em expansão tem contribuído para a criação de oportunidades de emprego na área, impulsionando o desenvolvimento da cidade. Com esses elementos combinados, Goianira tem se destacado como um centro em ascensão, proporcionando benefícios econômicos e sociais para os seus habitantes.

Itapoá

Situada no estado de Santa Catarina, a cidade de Itapoá tem se destacado notavelmente nos últimos anos devido ao seu potencial turístico, bem como à agricultura e à pesca na região. Além disso, a cidade tem demonstrado um compromisso com a preservação ambiental e a busca por práticas sustentáveis, contribuindo para o seu crescimento progressivo ao longo do tempo. Itapoá tem encontrado o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a responsabilidade ambiental, estabelecendo-se como um exemplo de evolução consciente. Essa abordagem sustentável tem impulsionado o progresso da cidade, beneficiando tanto os moradores locais quanto os visitantes.