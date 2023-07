HACK SUPREMO: aprenda a se conectar em TODOS os Wi-Fi

O wi-fi é quase que uma necessidade mundial atualmente. Todos usam wi-fi. Praticamente todas as residências, instituições, estabelecimentos, possuem wi-fi. Alguns públicos para todos usarem. Outros privados, protegidos por senhas. Mas o que fazer quando você precisa acessar a internet, mas não tem acesso a nenhum wi-fi? Aqui talvez tenhamos uma solução.

Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br.

Um hack pra acessa wi-fi?

Viver em um mundo cada vez mais conectado traz inúmeras vantagens, mas também nos torna dependentes das redes Wi-Fi. Seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar, todos buscamos maneiras de nos manter online sem gastar uma fortuna em pacotes de dados móveis. E se houvesse uma forma de se conectar gratuitamente a todas as redes Wi-Fi ao seu redor? Sim, em qualquer lugar onde você esteja! Cafés, hotéis, restaurantes, parques e até mesmo em outros países. Isso seria incrível, não é mesmo?

A boa notícia é que agora isso é possível com seu iPhone, Android ou laptop. O segredo está no uso do aplicativo Wi-Fi Map, que oferece acesso gratuito a todas as senhas Wi-Fi disponíveis nas proximidades. A seguir, apresentaremos um guia passo a passo de como utilizar essa ferramenta!

É importante ressaltar que o Wi-Fi Map funciona com base nas informações compartilhadas pelos próprios usuários, portanto, nem todas as senhas de Wi-Fi podem estar disponíveis ou serem precisas. No entanto, o aplicativo possui uma ampla comunidade de usuários que contribuem constantemente com novas informações, aumentando a eficácia e a disponibilidade das redes Wi-Fi gratuitas.

Passo a passo

1. Baixe o aplicativo no seu iPhone ou Android;

2. Abra o aplicativo e navegue pelo mapa para ver todas as redes Wi-Fi ao seu redor;

3. Clique na rede mais próxima para acessar a senha correspondente.

Pronto, agora você está pronto para se conectar a redes Wi-Fi gratuitamente. Com o Wi-Fi Map, você terá acesso a mais de 2 milhões de senhas em todo o mundo, possibilitando que você se conecte facilmente em seu iPhone X, dispositivo Android, computador, tablet, iPad ou qualquer outro dispositivo compatível com Wi-Fi. O melhor de tudo é que você também pode contribuir adicionando as senhas das redes Wi-Fi que você conhece. Dessa forma, não será mais necessário tentar invadir a rede do seu vizinho!

É importante mencionar que, atualmente, o aplicativo está disponível apenas em inglês. O Wi-Fi Map oferece uma opção gratuita e uma versão paga. Na versão gratuita, você terá acesso a todos os pontos de acesso Wi-Fi em um raio de 2 km da sua localização. Já na versão paga, você poderá visualizar todos os pontos de acesso Wi-Fi ao redor do mundo e até mesmo utilizar o aplicativo offline, sem precisar estar conectado à internet.

Agora, com o Wi-Fi Map, você poderá desfrutar de conexões Wi-Fi gratuitas em todo o mundo. Esqueça os pacotes de dados móveis caros e aproveite a comodidade de estar sempre conectado. Não perca tempo procurando senhas de Wi-Fi por aí. Baixe o Wi-Fi Map e tenha acesso rápido e fácil a uma ampla variedade de redes Wi-Fi gratuitas, onde quer que você esteja. Mantenha-se online sem gastar uma fortuna e desfrute de uma experiência conectada perfeita em todos os seus dispositivos!