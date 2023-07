Como usar o FGTS para quitar as dívidas pendentes em seu nome

Ei, você que tem algumas dívidas para pagar e tem dinheiro no FGTS, essa notícia é para você, o banco da Caixa Econômica Federal está fazendo uma campanha com algumas vantagens surpreendente para os brasileiros que tem dívidas, ou seja, o banco já autorizou o uso do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para conseguir quitar esses débitos.

Com certeza essa campanha vai ajudar muitas pessoas e salvar o orçamento de quem está bastante apertado com dívidas. A campanha se chama “Tudo em Dia na Caixa” e tem condições especiais para diferentes tipos de dívidas, e pode incluir descontos de até 90% no valor total.

Assim que efetuar o pagamento do boleto, o consumidor tem o nome retirado do SPC/Serasa.

FGTS para poder pagar dívidas

Todos os clientes que estão com parcelas de financiamento habitacional com atraso podem entrar nessa campanha da Caixa e usar o saldo do FGTS para conseguir abater até 80% da prestação mensal, pois tem possibilidade de pagar até seis prestações que estão atrasadas.

Também tem a possibilidade de incorporar encargos ao saldo devedor, que vai facilitar a organização financeira de muitos brasileiros e todas as vantagens oferecidas para as pessoas com esse tipo de débito podem ser conferidas no aplicativo que se chama “Habitação Caixa”, onde a negociação também pode ser feita.

Dívidas

A campanha Tudo em Dia na Caixa, todas as dívidas gerais vão poder ser unificadas em apenas um contrato e tem o prazo de até 96 meses para fazer o pagamento, lembrando que o devedor também tem garantia de menor prestação e carência para os pagamentos da primeira parcela.

As faturas de cartões de crédito que tem atrasos de 69 dias podem ser negociadas com algumas taxas especiais, e os contratantes de crédito rural terão oportunidade de parcelar o valor ou prorrogar o vencimento do contrato, em todos os casos com descontos.

Negociação das dívidas

São cerca de 90% das dívidas que podem ser renegociadas no site da campanha, no entanto, também é possível fazer operações pelo aplicativo Cartões Caixa ou nas agências do banco, para os valores de R$ 5 mil as negociações já estarão disponíveis nas agências lotéricas.

Tem também outros canais de atendimento que é o telefone ou WhatsApp 0800 104 0 104 e o Caminhão da Adimplência.

