Mais do que o Desenrola: outros programas ajudam a QUITAR AS DÍVIDAS

Atualmente, uma das principais preocupações do Governo Federal é em relação às dívidas dos brasileiros, para amenizar essa situação, o programa Desenrola foi lançado e em breve estará funcionando, permitindo que os brasileiros negociem suas dívidas de até R$ 5 mil. Todavia, enquanto o programa não é lançado, há alguns outros programas que podem proporcionar descontos na hora de quitar as dívidas, confira os principais e limpe o seu nome hoje mesmo.

Confira outros programas semelhantes ao Desenrola, Brasil | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br/

Tudo em Dia da Caixa

O primeiro programa é oferecido pela Caixa Econômica Federal, por intermédio da ação, é possível realizar o pagamento dos débitos com o banco com descontos de até 90%, lembrando que o desconto mínimo é de pelo menos 40% no valor da dívida.

As dívidas podem ser tanto de Pessoa Física quanto de Pessoa Jurídica e o desconto pode variar a depender do perfil do cliente e do valor da dívida. Isso ocorre porque, em determinados casos, não existe desconto para pagamentos à vista.

Então, o único meio é a negociação parcelada, tudo isso pode ser feito por intermédio do Aplicativo do Banco, que está disponível tanto para Android quanto para iOS, ou então, pelo site oficial da Caixa, caso o usuário prefira, pode ir presencialmente até uma agência.

Veja também: Como Se Aposentar Sem Ter Registro Na Carteira De Trabalho

Banco Itaú

Caso a dívida seja com o banco Itaú, é possível que o usuário também consiga realizar a negociação, tudo isso pelo próprio aplicativo ou outros canais de comunicação da instituição financeira, a saber:

Aplicativo oficial, disponível para Android e Ios;

Site oficial do banco;

WhatsApp oficial, pelo número: (11) 4004-1144.

Os descontos podem chegar a até 90%, a depender do perfil da dívida e do cliente também. As dívidas mais comuns são inerentes a crédito. Quando é de cartão de crédito, por exemplo, primeiro ocorre o bloqueio dele e após isso, o nome do cliente é levado até os órgãos de proteção de crédito.

Veja também: GRANDE PRESENTE! INSS Começa A Adiantar Novamente O 13º Salário

Outras empresas

Caso a dívida seja com outras empresas, também é possível negociar com super descontos, mas nesse caso, a negociação ocorre através do site Limpa Nome Serasa, por intermédio do portal, é possível receber promoções incríveis para a quitação dos débitos.

É importante que mesmo que o usuário não tenha débitos, ele tenha um cadastro na plataforma, desse modo, ela pode comunicar ao usuário qualquer consulta em seu CPF e caso alguma empresa coloque o nome da pessoa no Serasa, é possível receber ofertas todos os meses para tentar quitar os débitos.

Por fim, sempre procure manter os seus débitos em dia, para evitar que o seu Score de crédito venha diminuir, caso isso ocorra, o seu CPF irá ficar com restrição até que o débito seja pago. Além disso, haverá dificuldade na hora de tentar acessar o crédito novamente.