Meta lança concorrente do Twitter antes da hora? Conheça o app

Saiu uma novidade que chamou atenção de todos. Alessandro Paluzzi, que é informante compartilhou uma informação que deixou todos de queixo caído e ansiosos, Alessandro descobriu que na Play Store sobre o Threads, que é um aplicativo que está em desenvolvimento pela empresa Meta, e promete ser um dos principais concorrentes da plataforma do Twitter.

veja o app concorrente do Twitter que foi descoberto. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Infelizmente a desenvolvedora deixou escapar na loja oficial de aplicativos no Android e agora a novidade já é para todos, teve grande repercussão. Foi uma falha, que logo foi solucionada, mas, no entanto, não escapou dos olhos atentos de alguns internautas.

Esses internautas aproveitaram para fazer captura de tela desses materiais promocionais por isso alguns internautas já sabem como que a ferramenta é inspirada na rede social por Elon Musk, principalmente a forma que é feito as curtidas e os compartilhamentos.

Veja também: Novo pagamento para os criadores do Twitter? Elon Musk acaba de anunciar

Aplicativo é semelhante ao Twitter

Conforme as informações que estão sendo compartilhadas nas redes sociais, essa nova ferramenta tem uma nova opção para acessar o Instagram diretamente e conseguir seguir todos os usuários que também estão dentro desse aplicativo, isso combina com as redes sociais de Mark Zuckerberg.

Algumas pessoas foram mais ousadas e conseguiram extrair o arquivo no formato e instalaram no celular, mas não é possível ainda acessar e até mesmo criar conta. Ou seja, quando uma pessoa for fazer login, ela será impedida com uma mensagem de erro alertando que o perfil ainda não tem como participar do Threads.

O informante também liberou o instalador para todos, contudo é necessário destacar que esse app não faz parte da loja oficial, e baixar arquivo desconhecido o celular fica vulnerável a alguns riscos.

Ainda não tem informação sobre o lançamento oficial, mas com esse vazamento observamos que o projeto está em fases avançadas, o aplicativo será liberado nos próximos meses, lembrando que será limitado inicialmente para as pessoas dos Estados Unidos.

Veja também: Novo concorrente do Twitter: Facebook revela detalhes e fotos