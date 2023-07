3 DICAS que farão seu dinheiro sobrar no final de JULHO

Às 24 horas do dia está passando mais rápido que o normal, devido a correria do dia a dia os gastos vão surgindo cada vez mais e as vezes negligenciamos ter uma boa organização financeira. E uma das consequências é os gastos desnecessários que vão nos levar para uma conta bancária que está zerada.

Devido a isso, trouxemos três dicas que podem te ajudar a organizar e economizar. É necessário estudar um pouco sobre finanças e alguns hábitos que podem fazer a total diferença na sua vida financeira para não gastar de forma impulsiva.

dicas para ter controle do seu dinheiro. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como sobrar dinheiro no final do mês?

Organizar por setores os gastos no mês

O primeiro passo para aprender a administrar o dinheiro, é saber organizar e planejar dia após dia, para evitar gastos desnecessário. A nossa dica é para fazer uma planilha e anotações dos gastos mensais, assim terá uma noção de quanto precisa gastar e o quanto vai sobrar, além disso você terá uma noção maior quais gastos são realmente necessários e quais podem ser cortados.

Tendo essa organização, você vai conseguir setorizar o dinheiro com: contas fixas, gastos essenciais, entre outros.

Defina despesas essenciais

Assim que tiver todas as anotações, vai ter noção da quantia que precisa ser gasta todo mês para a sobrevivência, assim vai diferenciar todas as despesas diversas como por exemplo:

Lazer

Roupas

Deliverys

Tendo essa organização todo mês, você vai conseguir definir as formas de reduzir os gastos e ter algumas economias domésticas.

Dica antes de gastar

Luciana Ikedo, que é uma educadora financeira, disse que é necessário fazer duas perguntas antes de gastar o dinheiro com qualquer compra. É preciso responder se cada compra realmente cabe no orçamento.

Se a resposta for positiva, pode perguntar em seguida se essa aquisição será algo que vai trazer felicidade ou atender uma demanda urgente.

