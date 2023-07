Google PROMETE nova forma de realizar pagamentos; veja o que muda

Os formatos de pagamentos estão se desenvolvendo mais a cada dia, principalmente devido os avanços da internet. E o pagamento por aproximação está se tornando o mais utilizado pelos brasileiros recentemente.

E para não ficar somente em minhas palavras, uma pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion mostrou que 36% dos entrevistados estão usando o celular para pagar uma conta ou compra por aproximação, essa porcentagem é bem maior se for comparar com o ano passado.

Ou seja, os consumidores podem ter uma nova ferramenta para incluir esse método de pagamento, o Google informou que está prestes a ser lançada. Quer saber qual é essa nova forma de pagamento? Acompanhe a leitura.

veja a nova forma de pagamento. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Nova forma de pagamento

Google informou que uma nova ferramenta está prestes a ser lançada para o público para ajudar no pagamento, que é o pagamento por aproximação com base na leitura de QR Code. E a big tech escolheu o Brasil para testar essa novidade.

Como vai funcionar esse pagamento?

O portal exame divulgou informações sobre o novo método, onde o recurso foi anunciado em um evento do Google for Brasil no dia 27 de junho, e aproveitou o momento para apresentar outras novidades e mais detalhes sobre essa nova funcionalidade de pagamento, e deu a entender que esse pagamento vai alcançar pessoas que não tem tecnologia NFC nos celulares.

Esse mecanismo pretende operar nos celulares Android, onde o cartão de crédito e débito são mais utilizados para fazer os pagamentos digitais, todo esse processo vai contar com um código dinâmico que vai ser destacado nas maquininhas, é só fazer a leitura e pronto, fez o pagamento. Por isso, os cartões precisam também estar registrados na Carteira do Google.

Veja também: 3 melhorias no Google Chrome para BLINDAR sua conexão

Ferramenta foi criada para ampliar recursos de pagamento

Fábio Coelho, que é o presidente da companhia do Brasil, disse que essa ferramenta foi criada para ampliar os recursos de pagamento em território nacional, e assim o processo será mais democrático. Lembrando que a intenção do serviço chegue a população de baixa renda, pois parcela considerável dos brasileiros estão de fora das novidades justamente por não ter esses aparelhos com a tecnologia NFC, que é o pagamento por aproximação.

Esse novo sistema, os usuários podem escolher entre o pagamento à vista ou parcelado, essa transação vai liberar funções que deixam esse tipo de processo mais seguro por meio de senhas e biometrias.

A carteira do Google, é importante para a funcionalidade, também vai solicitar os desbloqueios durante o pagamento para manter a segurança.

Veja também: Já é possível visualizar os pontos turísticos do Brasil em 3D no Google Maps