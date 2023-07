Para que servem os pontos verde e laranja do WhatsApp?

Muitos usuários não conhecem para o que serve os pontos das cores verde e laranja no aplicativo WhatsApp, por mais que seja um app mensageiro mais utilizado, tem alguns detalhes que os usuários não conhecem.

Tem um significado por trás desses pontos que aparece no canto direito do Iphone e em alguns modelos de Android aparece enquanto usa o app. Acompanhe a leitura para conseguir entender esses pontos coloridos e como você pode controlar as permissões do aplicativo.

Normalmente, esses pontos aparecem no celular quando usa o WhatsApp, para muitos eles são desapercebidos mais tem um significado.

Ponto verde e ponto laranja no WhatsApp

Para quem tem iPhone, é mais fácil de encontrar esse recurso no aplicativo, pois o ponto verde mostra na tela no celular, isso significa que o WhatsApp está acessando a câmera do celular.

Já a cor laranja significa que o WhatsApp está usando o microfone do celular. Lembrando que esses pontos aparecem também quando uma pessoa está gravando uma mensagem de voz, um vídeo, ou tirando uma foto, conforme a Apple.

Pontos em outros apps

Vale ressaltar que esses pontos não são exclusivamente para os usuários do WhatsApp, eles também são encontrados nos apps como:

TikTok

Twitter

Facebook

Messenger

Instagram

Os pontos mostram para as pessoas que eles precisam de permissão para gravar ou compartilhar áudio, fotos ou até mesmo vídeos.

Permissões para o aplicativo

Se notar esse ponto verde ou laranja piscando quando não estiver usando nenhum aplicativo, significa que o iPhone pode estar gravando as coisas em a sua permissão. Mas vamos te ajudar como usar essas permissões.

Android

As pessoas que têm Android, é preciso verificar quais apps que tem acesso a câmera ou o microfone do seu telefone. Para verificar pode ir às permissões do celular e ir até a seção dos “aplicativos” e depois em “permissões”. Você vai se deparar com uma lista dos recursos do telefone de cada app pode acessar, assim você pode desativar as permissões conforme desejar.

IPhone

Para quem usa iPhone, precisa ir até as configurações do celular e encontrar a seção “privacidade e segurança”, depois vai ter a opção “câmera e microfone”, assim que clicar nessas opções vai poder verificar quais aplicativos tem acesso, você pode modificar ou remover as permissões conforme desejado.

Os pontos não são tão misteriosos assim, são para informar os usuários das permissões do aplicativo em algumas categorias, muitos usuários não sabem disso, mas é uma forma de manter a segurança em seu celular.

