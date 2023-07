3 PERFUMES CASEIROS para fazer hoje e surpreender todo mundo amanhã

Criar perfumes caseiros à base dos famosos óleos essenciais pode ser um processo realmente gratificante. Afinal, por meio dele é possível obter fragrâncias exclusivas, que combinam com o gosto de quem reuniu os ingredientes, e ainda é possível, também, desfrutar das propriedades terapêuticas que este tipo de óleo oferece.

E a boa notícia para quem tem interesse neste assunto tão belo é que, por meio do artigo a seguir, o processo será desmistificado e, ainda, serão apresentadas 3 receitas simples que qualquer pessoa pode fazer no conforto do seu lar, em poucos minutos.

Estes perfumes caseiros possuem um aroma sem igual | Imagem: Chelsea shapouri / unsplash.com

As vantagens de fazer perfumes caseiros

Não é exagero afirmar que os perfumes comerciais (ao menos a maior parte deles) estão cheios de itens químicos, sendo que muitos deles podem vir a prejudicar a saúde em algum momento. Isso sem citar as reações alérgicas e as irritações que podem causar, por conta dos chamados alérgenos.

Logo, ao fazer seus próprios perfumes caseiros, qualquer pessoa tem a vantagem de conseguir controlar totalmente os ingredientes: e a escolha por um bom óleo essencial, que seja orgânico, não só dará a cada produto criado um cheiro único, como também fornecerá benefícios importantes para a saúde.

Vale lembrar, por sinal, que estes óleos possuem o aroma e as propriedades das plantas que representam justamente por serem o extrato concentrado das mesmas. E o uso deles, por sua vez, ocorre em diversos produtos, incluindo cosméticos e velas, por exemplo.

3 perfumes caseiros que são fáceis de fazer

Agora, é hora de conhecer as receitas para criar perfumes caseiros que são tão cheirosos que irão chamar a atenção de todas as pessoas ao redor.

Aí vão elas:

Perfume 1: floral suave

Os ingredientes necessários para o preparo são:

Óleo essencial de lavanda (20 gotas)

Óleo essencial de jasmim (10 gotas)

Óleo essencial de rosa (10 gotas)

Vodka ou álcool de cereais (60 ml)

Todos os ingredientes devem ser muito bem misturados dentro de um frasco de vidro que seja escuro: é preciso agitar bem. Esta mistura precisará de pelo menos 48 horas de descanso, para que realmente vire um perfume marcante.

Perfume 2: cítrico energizante

Já este outro perfume caseiro precisa dos seguintes itens para ser feito:

Óleo essencial de laranja (15 gotas)

Óleo essencial de limão (10 gotas)

Óleo essencial de hortelã-pimenta (5 gotas)

Álcool de cereais, que pode ser substituído por vodka (60 ml)

O processo de preparo, propriamente dito, é o mesmo citado acima: é preciso misturar tudo corretamente em um frasco específico, deixando descansar em seguida (por 48 horas).

Perfume 3: amadeirado relaxante

Este terceiro preparo, por fim, exige estes ingredientes:

Óleo essencial de cedro (10 gotas)

Óleo essencial de sândalo (10 gotas)

Óleo essencial de vetiver (10 gotas)

60 ml de vodka ou de álcool de cereais

O perfume, depois que tudo for misturado muito bem, também deverá ter pelo menos 48 horas de descanso, para que o poder do seu aroma e de sua fixação fique mais evidente.

