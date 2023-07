O WhatsApp está cada vez mais se modernizando e adaptando às necessidades da atualidade. Com isso versões antigas de dispositivos não terão mais acesso ao aplicativo. Haja vista que a cada nova atualização, melhores são os recursos e exige muito mais do aparelho. Logo, os aparelhos que estão ultrapassados não dão mais conta da aplicação. Veja alguns detalhes sobre isso e a lista de celulares que darão adeus ao WhatsApp — cuidado, o seu pode estar na lista!

ADEUS WhatsApp! Você está na lista VERMELHA do app | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Por que o WhatsApp irá deixar de funcionar em alguns dispositivos?

Não foi escolha do WhatsApp. Devido a tecnologia implementada no aplicativo é normal que avance bastante e dessa maneira alguns dispositivos acabem ficando para trás e não rodando mais o aplicativo. Como é o exemplo de alguns modelos antigos que rodavam Java.

Era comum que esses celulares tivessem versões básicas do WhatsApp, mas a medida que o aplicativo se modernizou — tornou-se impossível manter essas versões “simplificadas” rodando nestes aplicativos.

Além dos celulares que serão listados abaixo, o WhatsApp irá deixar de rodar nos dispositivos Android cujo a versão do sistema operacional seja inferior ao 4.1. Portanto, há uma vasta lista de dispositivos que ficarão de fora do WhatsApp.

É importante estar atento as próximas mudanças para que seja possível compreender todos os detalhes sobre as novas atualizações do WhatsApp, mudanças e dispositivos que ficarão de fora. Até o momento: dispositivos da Huawei, LG, Samsung e Apple irão perder o acesso ao aplicativo.

Estes dispositivos não terão mais acesso ao WhatsApp

Os dispositivos que não terão mais acesso ao WhatsApp estão divididos por marcas e modelos. Veja abaixo quais são eles e os modelos que serão descontinuados até então.

Samsung

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

iPhone

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

LG

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus F3Q

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

Huawei

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Outras marcas e modelos

Sony Xperia M

Lenovo A820

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

Estima-se que milhões de usuários serão afetados. É recomendado buscar por modelos que sejam compatíveis com as novas versões. É possível encontrar modelos de dispositivos móveis com excelente custo-benefício. Podendo ser encontrado por até R$ 1.500 com hardware potente e que suporte bastantes aplicativos e funcionem até a ‘décima geração’.

Portanto, os modelos acima não suportarão mais as novas atualizações do WhatsApp; logo, deixarão de rodar até mesmo as versões estáveis. Visto que serão todas substituídas pelas novas versões do aplicativo móvel.