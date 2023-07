Alerta de MODA E BELEZA: cortes de cabelo que estão na moda em JULHO

Cada pessoa escolhe alguns atributos para serem apenas seus, ou seja, aquelas características são únicas. Uma das principais maneiras de expressar a própria personalidade e individualidade, é por meio do corte de cabelo, por isso é comum que as pessoas optem por cortar e até mesmo mudar a cor deles. Pensando nisso, confira a lista com os cortes de cabelo curto que estão na moda neste mês de férias e saiba como usá-los.

Beleza e elegância, confira os cortes que estão na moda em Julho | Imagem de Stadnik por Pixabay

O que o corte de cabelo representa para uma pessoa?

Desde os primórdios, é comum que haja uma grande mística envolvendo os cortes de cabelos, por exemplo, na bíblia, várias pessoas fizeram votos com Deus para não cortar o cabelo durante um período determinado de tempo, isto é, o famoso voto de Nazireu.

Os tempos mudaram e os cabelos ainda são uma forte fonte de energia para as pessoas, pois ele pode representar:

Expressão própria: através do corte de cabelo, a pessoa pode expressar sua personalidade e sua individualidade, pois diferente de outras características, o corte de cabelo é algo único.

Mudança: também é normal uma pessoa optar por mudar o corte ou a cor do cabelo quando quer ter uma mudança em sua vida ou usa isso como uma forma de deixar o passado para trás.

Estilo: por fim, há quem mude o corte de cabelo apenas para seguir as tendências da moda, esse mercado é bastante volátil, portanto, abre margem para isso.

O estilo “Bob” está na moda

O primeiro estilo de cabelo da lista é o conhecido Bob Francês, ele é ideal para quem pensa em ter o cabelo curto, além de elegante, ele sempre está na moda, basta adaptá-lo ao estilo de moda presente no momento.

O corte em questão reflete uma sensação de auréola misteriosa ao passo que é bastante atraente, geralmente ele vai até a altura do maxilar e possui uma franja reta.

Bom sem corte

Esse corte é bem parecido com o anterior, entretanto, ele não possui o corte como o anterior possui. Ele é um corte bem mais sério, cheio de glamour. O corte em questão fica localizado um pouco abaixo do maxilar, mas sem o uso de camadas.

Cabelos longos também estão na moda

O corte em questão ainda é curto, mas em relação ao bob convencional, ele é longo. A ideia principal é que ele não seja cortado no maxilar mas também que não ultrapasse a altura da clavícula, devido a isso, ele se torna bastante fashion.

Ao usar, é possível optar por uma franja drapeada ou camadas em gradientes para que haja um toque de sofisticação. Portanto, caso a pessoa não queira deixar o cabelo crescer mas também não queira deixar ele tão curto, essa é uma excelente opção.

Lembrando que os estilos citados são apenas uma ideia, cada pessoa é livre para variar os cortes à maneira que achar melhor. E lembre-se: a individualidade de cada pessoa é o que a torna única.