GRANDE PRESENTE! INSS começa a adiantar novamente o 13º salário

Temos uma ótima notícia para você que é beneficiário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), o órgão comunicou que já vai começar a liberar o pagamento da 2º parcela do 13º salário para os segurados que ganham acima de um salário, quem ganha o piso salarial vai receber normalmente também.

Lembrando que o depósito já inicia hoje, segunda-feira, para quem tem o número final do 1 e 6, para acima de R$ 1.320,00, e final 6 para quem recebe apenas o valor de um salário-mínimo.

confira data do pagamento do 13º do INSS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como fazer a consulta do 13º salário do INSS

Se deseja consultar o valor que pode receber, o beneficiário deve acessar o site ou o aplicativo do INSS, que se chama “Meu INSS”, e está disponível para download para Android e iOS. Confira o passo:

Entre no site ou aplicativo Meu INSS

Clique em “Entrar com gov.br” e faça login com os dados cadastrados

Na página inicial clique na opção “Extrato de pagamento”

Na próxima tela, pode conferir a competência (mês em questão), valor do benefício e previsão de pagamento da competência.

Qual beneficiário pode receber o 13º salário do INSS?

O pagamento de antecipação do 13º salário para os beneficiários do INSS deve ser feito para os segurados que recebem auxílios como:

Aposentadoria

Auxílio-doença

Auxílio-acidente

Auxílio-reclusão

Pensão por morte

E outros tipos de auxílio administrados pelo INSS

Devemos destacar que as pessoas que recebem o BPC, Benefício de Prestação Continuada, não tem direito ao 13º salário. Lembrando que nessa segunda rodada os valores das parcelas equivalem os descontos como o imposto de renda.

Agora que você sabe quem tem direito para receber o 13º salário do INSS, veja o calendário oficial de pagamento desse abono.

Pagamento 2ª parcela de quem recebe um salário-mínimo:

NIS Final 1: 26/06; (já liberado)

26/06; (já liberado) NIS Final 2: 27/06; (já liberado)

27/06; (já liberado) NIS Final 3: 28/06; (já liberado)

28/06; (já liberado) NIS Final 4: 29/06; (já liberado)

29/06; (já liberado) NIS Final 5: 30/06; (já liberado)

30/06; (já liberado) NIS Final 6: 03/07 (hoje)

NIS Final 7: 04/07

04/07 NIS Final 8: 05/07

05/07 NIS Final 9: 06/07

06/07 NIS Final 0: 07/07.

Pagamento 2ª parcela de quem recebe mais de um salário-mínimo:

NIS Final 1 e 6 – 3/07 (hoje)

– NIS Final 2 e 7 – 4/07

– 4/07 NIS Final 3 e 8 – 5/07

– 5/07 NIS Final 4 e 9 – 6/07

– 6/07 NIS Final 5 e 0 – 7/07.

