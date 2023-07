Veja se você receberá ANTES o Bolsa Família de JULHO

O Bolsa Família abrange mais de 20 milhões de beneficiários em todo território nacional, garantido uma renda mínima de pelo menos R$ 142 por pessoa da presente em um núcleo familiar. Os repasses são feitos nos últimos 10 dias de cada mês e para a alegria de dois grupos de beneficiários, haverá a antecipação no pagamento do benefício social em Julho, confira quem recebe antes e por que há essas antecipações quase todos os meses.

Confira quem terá direito a antecipação do Bolsa Família em Julho | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como se inscrever no Bolsa Família?

O benefício social em questão é apenas um dos vários outros que são oferecidos pelo Governo Federal, atualmente, para conseguir se candidatar a qualquer programa social, antes, é preciso que o interessado realize sua inscrição no Cadastro Único, é basicamente um banco de dados do governo.

Após realizar a inscrição no Cadastro Único, o interessado irá informar a sua renda e a renda de sua família, assim como a idade dos integrantes, se alguém trabalha e coisas do gênero. Após isso, basta esperar.

A depender da renda per capita, é possível que a família seja remanejada para algum programa social, como o próprio Bolsa Família. Mas caso a família não se enquadre nele, há vários outros que ela pode se enquadrar.

Qual valor será pago pelo Bolsa Família em Julho?

Desde o último mês, o Bolsa Família já está funcionando em sua “potência” máxima, ou seja, pagando todos os valores que os beneficiários têm direito após o lançamento da nova versão do programa.

Agora, o Governo irá garantir uma renda de pelo menos R$ 142 por pessoa da família e R$ 600 por núcleo familiar, desse modo, seja a família grande ou pequena, o valor que será recebido pelo Governo vai ser justo.

Além disso, há ainda os adicionais, que basicamente são três:

Adicional de R$ 150 por cada criança com idade entre 0 e 6 anos;

Adicional de R$ 50 por cada criança com idade entre 7 e 18 antes e para gestantes;

Adicional que irá completar a renda mínima de R$ 600 para as famílias com poucos membros.

Por que o benefício será antecipado em Julho?

O Bolsa Família será antecipado, entretanto, não para todas as pessoas, apenas para quem deveria receber na segunda-feira, uma vez que não há expediente bancário no domingo, por isso, o repasse precisa ser feito ainda no sábado, para que na segunda, os beneficiários já estejam com o dinheiro na conta.

Essa é uma técnica usada pelo Governo para não prejudicar os beneficiários, até mesmo porque o valor inerente ao programa social, quase sempre, é a única fonte de renda da família.

Nesses casos, todos os beneficiários, que deveriam receber na segunda, podem entrar no sábado em seu aplicativo que verá o repasse dos valores em sua tela. Lembrando que eles podem ser movimentados de várias formas, desde o simples saque até mesmo transferido via pix.