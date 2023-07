Não é de hoje que o Brasil conhece muito bem os pequenos empreendedores. Trata-se dos MEIs. Através de seu espírito empreendedor eles obtém alguns benefícios do Governo e facilidades durante a contratação de crédito. Entretanto, há um grande problema para muitos que é conseguir cartão de crédito aprovado facilmente. Por mais que seja um grande problema: há uma opção bastante eficaz que irá acabar com esse problema. Trata-se do cartão de crédito que libera fácil para quem é MEI! Veja como funciona e o passo a passo de como solicitar.

Qual é o cartão de crédito que libera FÁCIL para quem é MEI | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Cartão de crédito para MEI

Vários motivos podem levar o MEI a solicitar um cartão de crédito. Este projeto lançado pelo Governo favorece aos MEIs a possibilidade de conseguir um cartão de crédito que aprova fácil e com juros reduzidos para facilitar a vida de todo mundo.

O cartão de crédito está alienado ao Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES). Por esse motivo é bem fácil conseguir crédito. Este banco é um órgão credenciado pelo Governo e sempre está tratando com respeito os seus colaboradores e principalmente, facilitando o acesso ao crédito.

Através do cartão emitido pelo BNDES é possível conseguir limite de até R$ 10 mil, mas dependendo da empresa e do seu faturamento: o limite do cartão pode passar dos R$ 1 milhão. Ou seja: é realmente fácil de conseguir crédito.

O limite não se trata de um cartão de crédito convencional, mas uma espécie de financiamento para MEI, que pode ser pago em até 48 meses com parcelas fixas com taxas de apenas 1,5% ao mês. Portanto, é realmente bastante eficaz e pode ser útil para a maioria dos pequenos empresários.

Para solicitar o crédito é bem simples. Pode ser feito através de um dispositivo com acesso à internet de maneira simples e fácil. Veja o passo a passo de como funciona.

Como solicitar o cartão de crédito para MEI?

Por mais que o nome seja cartão de crédito, o valor é creditado na hora. Como um financiamento. A partir disso, é possível usar o dinheiro como quiser para a expansão da empresa e com isso obter todos o suporte necessário para crescer cada vez mais no segmento.

Para obter o crédito é necessário estar registrado devidamente como MEI, e então, seguir o passo a passo abaixo. Todo processo é simples, rápido e intuitivo.

Entre no site do BNDES;

Procure por “Canal MPME” e clique;

Clique em “Solicitar cartão”;

Informa a quantia desejada, faturamento dos últimos 12 meses e CNPJ da empresa.

Pronto. Feito isso, irá ser feito uma análise dos bancos parceiros que estão disponíveis a ofertarem crédito para a instituição e a partir de então, o cliente deverá aguardar o prazo de carência para que o dinheiro caia na conta. Sem sombra de dúvidas é uma das melhores opções do mercado.

Lembrando que a empresa precisa estar devidamente cadastrada, a fim de que nada dê errado durante qualquer parte do processo de requerimento para crédito MEI.