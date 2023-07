NOVO GOLPE revelado para quem costuma comprar na SHEIN; cuidado

Golpe envolvendo a Shein – Uma nova modalidade de golpe digital vem ganhando força e fazendo vítimas entre os adeptos do e-commerce, utilizando-se do nome da famosa loja chinesa de roupas, Shein. Com o crescente número de compras online e a popularidade de vídeos de avaliação de produtos no YouTube, criminosos encontraram uma oportunidade para enganar as pessoas em busca de dinheiro fácil. Essa estratégia de fraude tem se disseminado rapidamente através de vídeos na plataforma, atraindo um número cada vez maior de potenciais vítimas.

A Shein alerta seus clientes sobre um golpe que vem se espalhando no YouTube, utilizando seu nome para prometer dinheiro fácil. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Shein alerta sobre golpe

A Shein, consciente da situação, já emitiu alertas há mais de dois meses, garantindo não estar envolvida nesse tipo de ação e afirmando que suas promoções são divulgadas apenas por seus canais oficiais. O golpe, que começou a ser promovido no Instagram por meio de influenciadores digitais, migrou para o YouTube, ampliando sua esfera de atuação e alcançando um público ainda maior.

Veja também: Governo Lula toma decisão e estabelece nova taxação de Shein, Shoppe e AliExpress

A dinâmica do golpe tem um padrão bastante característico. Nos vídeos, aparecem pessoas anônimas gravando seus rostos, com o propósito declarado de elucidar se o suposto serviço de avaliação remunerada de roupas é fraudulento ou não. O título dos vídeos e a introdução das falas costumam ter um tom crítico, como se estivessem advertindo os espectadores sobre a possibilidade de tratar-se de uma promessa enganosa.

Os criadores desses vídeos até advertem seus espectadores para serem cautelosos em relação a “sites falsos” que alegadamente seriam os responsáveis por ludibriar as pessoas para caírem neste tipo de golpe. Contudo, à medida que o vídeo avança, a pessoa que o publicou começa a afirmar que conseguiu ganhar dinheiro fácil ao avaliar roupas. Alguns chegam a mencionar terem recebido até R$ 1.300 em apenas um mês.

No entanto, é fundamental reforçar o alerta de que, ao navegar na internet e, em especial, nas redes sociais, é de extrema importância verificar a autenticidade das informações e estar atento a possíveis golpes. A promessa de ganhar dinheiro fácil é um grande indicativo de fraude e deve ser tratada com a devida cautela. Fornecer informações pessoais ou realizar qualquer tipo de transação online requer uma investigação prévia para garantir a segurança desses dados.

Orientações da plataforma

A Shein, por sua vez, orienta enfaticamente seus clientes a acessarem somente os canais oficiais da marca para obter informações confiáveis. A empresa também assegura que está trabalhando para combater tais golpes e reitera o compromisso com a segurança e a satisfação de seus clientes.

Portanto, os usuários devem sempre ser céticos em relação a ofertas que parecem boas demais para ser verdade. Além disso, é fundamental que as pessoas compartilhem essas informações com amigos e familiares, para garantir que mais pessoas estejam cientes e possam se proteger contra tais golpes. A conscientização é uma das ferramentas mais poderosas na prevenção contra fraudes online.

Veja também: Quais os 10 GOLPES mais comuns aplicados pelo WhatsApp