Lavar os cabelos esconde uma VERDADE que poucos conhecem; prepare-se

Dicas para lavar os cabelos – Lavar ou não lavar o cabelo todos os dias? Esta é uma pergunta que ecoa nos pensamentos de muitos que desejam manter a saúde e beleza dos seus fios. O equilíbrio se torna um desafio, já que lavagens excessivas podem ressecar e danificar o cabelo, enquanto um intervalo muito longo entre as lavagens pode resultar em um couro cabeludo oleoso e propenso à caspa. Então, qual seria a frequência ideal para higienizar nossos cabelos?

É importante encontrar a frequência ideal para lavar os cabelos e evitar problemas como ressecamento ou oleosidade no couro cabeludo. | Imagem: Lindsay Cash / unsplash.com

Cuidados ao lavar os cabelos

O dermatologista Anthony Rossi, membro da Associação de Dermatologia Americana, argumenta que não há uma resposta universal para essa questão. A frequência ideal de lavagem varia consideravelmente e é determinada por uma série de fatores. Entre eles, destacam-se o tipo de cabelo do indivíduo, as condições climáticas do local onde vive, o nível de atividade física que pratica e os produtos que utiliza nos cabelos.

Veja também: Gordura no fígado pode ser combatida com este chá poderoso

Para quem tem cabelos oleosos, a recomendação do dermatologista é realizar lavagens diárias ou em dias alternados. Nesses casos, é aconselhável a escolha de um xampu suave, sem sulfatos, que ajudará a evitar o ressecamento dos fios. Durante a lavagem, é importante evitar esfregar demasiadamente o couro cabeludo e garantir que o cabelo seja bem enxaguado para a remoção completa dos resíduos de produtos.

Para aqueles que possuem cabelos secos ou danificados, a frequência de lavagem pode ser reduzida para duas ou três vezes por semana. A preferência deve ser por um xampu hidratante e um condicionador nutritivo. Além disso, a aplicação de uma máscara capilar uma vez por semana pode ajudar a manter a saúde e o brilho dos fios.

Os cabelos mistos, com raízes oleosas e pontas secas, podem requerer uma frequência de lavagem de três a quatro vezes por semana. O uso de um xampu adequado para este tipo de cabelo e a aplicação de condicionador somente nas pontas são ações recomendadas. Também pode ser útil alternar entre diferentes tipos de xampus até encontrar o que mais agrada e atende às necessidades do cabelo.

Para os cabelos cacheados ou crespos, a sugestão é que as lavagens sejam realizadas uma ou duas vezes por semana, utilizando xampus e condicionadores específicos para esse tipo de cabelo. Produtos como cremes para pentear ou óleos vegetais também podem ser utilizados para definir os cachos e evitar o indesejável frizz.

Por fim, os cabelos coloridos ou submetidos a tratamentos químicos intensos podem ser lavados duas vezes por semana, com o uso de xampus sem sal e condicionadores com proteção térmica. Produtos capilares com filtro solar são igualmente recomendados, pois ajudam a proteger a cor dos fios e a prevenir o desbotamento.

Observe o seu corpo

Além das recomendações específicas para cada tipo de cabelo, é fundamental observar como o cabelo reage à frequência de lavagem e ajustá-la conforme necessário. Outro ponto importante é evitar a lavagem dos cabelos com água muito quente, que pode prejudicar a saúde dos fios e do couro cabeludo. Optar por água morna ou fria ao lavar o cabelo pode ser uma alternativa mais benéfica.

Por fim, é essencial lembrar que essas diretrizes são gerais e que cada indivíduo deve encontrar a rotina que melhor se adapta às suas necessidades e características específicas de cabelo. A escuta do próprio corpo e o auxílio de profissionais especializados podem ser fundamentais nesse processo.

Veja também: Xarope caseiro de abacaxi e hortelã para sarar da gripe; veja a receita