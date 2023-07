3 motos que não precisam de CNH para dirigir no Brasil; entenda

CNH para motos – Vamos revelar aqui uma realidade surpreendente: existem motocicletas que não necessitam de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para sua condução no trânsito. Parece inacreditável, não é mesmo? Vamos destrinchar esse assunto adiante, destravando todos os segredos por trás dessa situação. Agora Motor, com seu olhar aguçado para o mundo dos veículos, fornece as principais informações.

Para pilotar legalmente motos como a Shineray JET 50 e a Mad Urban elétrica, é necessário possuir a CNH ou a ACC. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Motos precisam de CNH específica?

Para começo de conversa, é verdade que alguns modelos de motocicletas dispensam a exigência da CNH. Mas, antes que surjam interpretações errôneas, é importante frisar que, mesmo nesses casos, é imprescindível possuir a Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC).

Até 2016, o ACC não fazia parte do cenário de trânsito brasileiro. No entanto, com a alta incidência de acidentes envolvendo condutores de ciclomotores e motos de 50 cilindradas, a Resolução Nº 789/2020 do Contran alterou o quadro, tornando a habilitação ACC um requisito obrigatório para a condução desses veículos.

Para melhor entendimento, é útil definir três tipos de veículos de duas rodas, cada um com suas características e exigências de habilitação.

Os ciclomotores, por exemplo, possuem motor de combustão de 50 cc, potência máxima de 4 kW e velocidade máxima de 50 km/h. Para conduzi-los, é necessário ter a habilitação ACC ou a CNH. Já as motonetas, popularmente conhecidas como scooters, possuem assoalho ou apoio lateral de base. O condutor dirige sentado, a posição ergonômica é essa, e a habilitação ACC ou a CNH também é exigida.

As motocicletas, que não têm limitação de potência, e o piloto dirige montado, seja elas versões street, naked, custom, entre outras, requerem a habilitação ACC ou a CNH.

E qual a diferença entre a habilitação ACC e a CNH? A CNH permite ao piloto conduzir tanto os ciclomotores quanto outros modelos de veículos, enquanto a ACC limita a pessoa a pilotar apenas ciclomotores. Embora os custos para obter a ACC sejam menores, a CNH abre um leque muito maior de possibilidades, tornando-a mais vantajosa na maioria dos casos.

O processo para tirar a ACC é semelhante ao da CNH, com pequenas diferenças no número de horas-aula e nos prazos finais. O caminho se inicia no Centro de Formação de Condutores (CFC), local em que se deve iniciar o processo para tirar a CNH.

O interessado deve comparecer com documentos como comprovante de residência do último mês, cópia do CPF e identificação com foto. Após o exame de aptidão física e mental (psicotécnico), o futuro condutor passará por aulas teóricas e exames teóricos. Após essa etapa, inicia-se a parte prática das aulas, realizada em veículos regulamentados como ciclomotores.

Modelos que dispensam a carteira

Mas afinal, quais são os modelos de motocicletas que dispensam a CNH? Vamos destacar três exemplos: Shineray JET 50, Mad Urban elétrica e Shineray Phoenix.

A Shineray JET 50, conhecida como “cinquentinha”, se enquadra na categoria ciclomotor. Apresenta um visual moderno e robusto e necessita da CNH ou ACC para sua condução legal. O modelo, que custa em média R$ 8.290,00, possui um motor OHC monocilíndrico refrigerado a ar de quatro tempos, que produz uma potência total de 2,7 cv a 8.000 rpm.

Já a Mad Urban elétrica se destaca pelo visual futurista, com aletas e desenhos gráficos que impressionam. Possui motor que produz uma potência de 3000 W e baterias que totalizam 72 V e 32 Amperes. No mercado, o modelo é negociado pelo valor de R$ 21.200,00.

A Shineray Phoenix, por sua vez, busca trazer economia e acessibilidade, com investimento ainda menor, custando apenas R$ 6.990,00. Seu motor monocilíndrico OHC, arrefecido a ar, possui 49,4 cm³, e a potência máxima é de 2,7 cv a 8.000 rpm.

Conduzir uma motocicleta sem CNH pode parecer um sonho, mas é uma realidade em alguns casos. No entanto, a segurança no trânsito é primordial e os requisitos legais devem sempre ser observados.

