Você também? 150 MIL vão receber muito dinheiro do INSS

Essa notícia é para você, beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), o órgão comunicou que cerca de 150 mil beneficiários foram deixados de fora da revisão do Artigo 29, ou seja, tem muitos segurados que podem ter direito de receber alguns valores do INSS. Confira se você é um deles.

Esse erro aconteceu entre os anos de 2002 a 2009, durante o cálculo do auxílio para os aposentados e pensionistas por incapacidade. E durante esse tempo, alguns segurados não receberam os valores que tinham direito, mas agora eles podem conseguir esse direito. Acompanhe a leitura abaixo.

INSS tem que pagar para 150 mil beneficiários. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Valores que o INSS deve para os segurados

O órgão já comunicou que os segurados que podem receber os valores devidos são todos que no passado deixarem de receber os valores corretos e que precisam ter esse direito realmente garantido.

O INSS também informou que para alcançar os resultados da quantia exata dos segurados ele revisou a situação até o momento de 500 mil pessoas, e realmente o órgão está com dívidas com elas, e atualmente existe um total de 150 mil beneficiários que podem receber.

Veja também: Por que a PERÍCIA DO INSS foi negada a você? Entenda o que fazer

Caso de falecimento do titular, o que fazer?

Segundo o órgão, no caso de falecimento do titular do benefício, os herdeiros podem receber esses valores, no entanto eles precisam solicitar a correção dos valores, caso contrário não terá como. O processo de reconhecimento do direito dos beneficiários quanto aos valores devidos pelo INSS só foi possível acontecer depois de uma ação do Ministério Público Federal e do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos.

É por isso que para garantir o acesso a esses valores é necessário fazer o pedido de revisão através do aplicativo do INSS, não perca a oportunidade de ter o seu dinheiro, recupere os valores que ficaram perdidos por esse período.

Os 150 mil beneficiários podem receber o dinheiro, que pode ter um erro de 20% do cálculo médio salarial ao qual resultou no recebimento de um valor inferior ao que era de direito, conforme informou o INSS.

O INSS repassou esses valores para a maior parte dos segurados em maio de 2022, no entanto algum deles ainda não receberam a quantia, a nossa dica é para que você entre no aplicativo meu INSS e fazer o pedido em questão.

Veja também: “Pedido Indeferido”: o que significa essa mensagem do INSS?