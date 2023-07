Hack do Gmail: descubra se a pessoa leu seu e-mail ou não

Hoje em dia com a internet precisamos ficar atento em tudo, não somente as redes sociais podem ser hackeadas, os e-mails também no Gmail. Lembrando que o serviço de e-mail do Google (Gmail) é totalmente gratuito e um dos mais utilizados ao redor do mundo, é uma plataforma com interface simples armazena todas as correspondências.

A pessoa consegue acessar a qualquer momento em qualquer tipo de computador ou celular. Para complementar, qualquer pessoa tem a chance de configurar o sistema para receber a confirmação de que o e-mail foi enviado foi aberto, confira abaixo.

confira como ativar a função de confirmação do Gmail. Imagem: arquivo / FreePik

Ativar função de confirmação no Gmail não é para todos os usuários

Antes de mostrar como é feito esse processo de ativação é extremamente importante destacar que a função não é liberada para todos os usuários. Ou seja, esse recurso fica disponível somente para alguns perfis que usam a conta para trabalho ou ambiente escolar.

Esse tipo de configuração pode ser ajustado pelo administrador, então essa função talvez não seja encontrada em contas convencionais, se não achar na sua não tem problema.

Como ativar função de confirmação no Gmail?

O primeiro passo que o usuário deve fazer é entrar no Gmail normalmente, depois escreva um e-mail como tem costume de fazer, para deixar a confirmação de leitura precisa fazer isso, já que não tem como fazer de maneira automática.

Depois de ter escrito o e-mail é necessário buscar pelos 3 pontinhos que fica ao lado direito da tela, assim que clicar um menu de opções de funções adicionais será mostrado na tela, clique em “solicitar confirmação de leitura”.

Assim o processo será finalizado. Uma notificação vai mostrar imediatamente assim que o destinatário ler o que foi enviado a ele, lembrando que esse aviso vai mostrar na caixa de entrada principal.

Não podemos deixar de destacar que esse processo tem que ser feito toda vez que desejar receber uma notificação de que a mensagem foi lida, pois essa função não tem como ativar automaticamente.

