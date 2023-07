Atenção! Usuários de Amazon Alexa devem ficar atentos a ESTE PERIGO

Perigo envolvendo Alexa – As conveniências proporcionadas pela tecnologia moderna não são gratuitas – muitas vezes, pagamos por elas com nossa privacidade. Recentemente, uma série de questões foram levantadas sobre a quantidade de dados coletados pelos dispositivos inteligentes Amazon Ring Doorbell e Alexa, com alertas sendo emitidos sobre possíveis riscos associados ao uso desses produtos.

É importante estar ciente do risco e do perigo envolvidos ao usar a Alexa e os dispositivos Ring da Amazon. Foto: divulgação

Há algum perigo em usar Alexa?

Os produtos inteligentes da Amazon, incluindo as campainhas Ring e os alto-falantes Echo, têm capacidade para coletar vastos conjuntos de dados de seus usuários. De acordo com a própria Amazon, esses dados ajudam a empresa a melhorar seus serviços. No entanto, especialistas em privacidade têm levantado preocupações sobre a quantidade de informações coletadas e como a empresa tem lidado com os dados.

As preocupações se intensificaram após a Amazon ser multada em mais de £ 25 milhões por violações de privacidade nos Estados Unidos, em junho deste ano. Acredita-se que, conhecendo exatamente quais informações a empresa coleta sobre você, é possível minimizar os riscos de violação de privacidade.

Os dispositivos Ring, que são câmeras de segurança e campainhas vendidas em milhões de unidades em todo o mundo, coletam uma gama impressionante de dados. Além das informações fornecidas diretamente pelo usuário – como nome, número de telefone, e-mail e endereço postal – os dispositivos também captam dados sobre a conexão Wi-Fi e a intensidade do sinal. O fato mais preocupante é que eles acumulam arquivos de áudio e vídeo que são acionados por movimento. Isso significa que enquanto você caminha pela rua, o Ring pode gravar e enviar essas informações diretamente para a Amazon.

Compartilhamento de dados

A Ring enfrentou críticas após compartilhar dados com vários departamentos de polícia e por ter sido alvo de hackers, que conseguiram espiar as casas das pessoas. Apesar disso, a empresa insiste que seus dispositivos não são destinados a invadir a privacidade alheia e afirmou ter implementado várias medidas para ajudar os clientes a usarem os dispositivos de maneira legal e segura. Além disso, a empresa garante que todas as imagens de vídeo dos clientes armazenadas na nuvem são criptografadas, e as gravações são salvas apenas se os clientes tiverem optado pelo Plano Ring Protect, que armazena vídeos por até 180 dias, depois dos quais são excluídos permanentemente.

A linha de alto-falantes Echo da Amazon, alimentada pelo assistente virtual com inteligência artificial, Alexa, também coleta uma série de informações. Os dispositivos, que explodiram em popularidade nos últimos anos, gravam clipes de áudio após o comando de ativação, “Alexa”. Embora a Amazon garanta que não está usando o Alexa para espionar seus usuários, há exceções. Alguns clipes de voz são enviados para avaliadores para garantir o bom funcionamento do sistema. Infelizmente, o Alexa pode, às vezes, gravar sem o consentimento do usuário, resultando na coleta inadvertida de áudio.

A boa notícia é que existem maneiras de impedir que o Alexa grave e armazene clipes de áudio. Os usuários também podem excluir arquivos de áudio já coletados. No entanto, existem relatos de gravações do Echo sendo entregues à polícia como parte de investigações criminais, o que ressalta a importância de ter cuidado com onde esses dispositivos são colocados dentro de casa.

Esses acontecimentos reforçam a necessidade de uma conscientização maior sobre os dados que são coletados pelos nossos dispositivos inteligentes. É essencial entender o tipo de informação que esses dispositivos estão coletando e como essa informação está sendo usada ou compartilhada. Essa consciência é o primeiro passo para proteger a privacidade e garantir que as comodidades modernas não venham com um preço muito alto.

