3 melhorias no Google Chrome para BLINDAR sua conexão

A plataforma de navegação existe várias extensões para que os programas ganhem força e até mesmo recursos para melhorar a experiência dos usuários dentro da web, e essas opções é que não faltam, como por exemplo:

gerenciadores de senha

extensões que mudam a aparência do seu navegador

carteiras de criptomoeda

tradutoras de páginas

É devido a isso que foi adicionada mais uma categoria, que se chama privacidade na Chrome Web Store. Quer saber mais de como ter melhorias em sua conexão, acompanhe a leitura abaixo.

confira 3 dicas para blindar seu Google Chrome. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Privacidade para o seu Google Chrome

1. Avast Online Security

Como tem mais de 10 milhões de pessoas que usam a extensão consoante da plataforma do Chrome, a primeira dica que podemos destacar um programa que já é muito conhecido popularmente. O Avast Online consegue proteger o navegador contra as ameaças online, golpes em tempo real e rastreadores, e para complementar ele consegue também analisar a classificação de risco de qualquer site online com apenas um mouse.

E se seguir a descrição na loja, vai conseguir recusar a publicidade direcionada ao limitar a coleta de dados por anunciantes que usam os dados de navegação.

2. AdBlock – geatadblock

Já os adblockers acompanham uma premissa, ou seja, eles bloqueiam os anúncios de diversos sites, nas características desse programa também consegue proteger o seu navegador contra os malwares ao qual também impede os anunciantes a acessar o seu histórico de navegação além de conferir as informações pessoais.

3. uBlock

Para os usuários que gostam de uma navegação mais limpa, o uBlock é a melhor opção, pois é uma extensão multiplataforma, envolvendo (Chrome, Edge, Firefox, Opera) além de atuar com o nome indica, bloqueia todos os tipos de anúncios que podem poluir a experiência, como:

rastreadores

mineradores de moedas

pop-ups

Malwares

Conforme as informações de descrição na loja do Chrome, ele consegue consumir menos memória e CPU em comparação outros tipos de ferramentas, além disso consegue também aplicar milhares de filtros a partir de arquivos de hosts para garantir a privacidade.

Por isso recomendamos a você, extensões mais conhecidas, por isso para que você tenha acesso mais completo dos recursos, é necessário ler a descrição para ter um controle ainda maior no seu funcionamento e aplicação.

