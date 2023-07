Como mudar de categoria da CNH? Entenda as regras

Mudança de categoria da CNH – A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um dos documentos mais importantes para os brasileiros que almejam conduzir veículos. Porém, muitos motoristas esbarram na limitação imposta pelas diferentes categorias da CNH, que restringem o tipo de veículo que podem dirigir. A boa notícia é que essa situação pode ser revertida e é possível alterar a categoria de sua CNH.

A categoria da CNH determina quais tipos de veículos o condutor está habilitado a dirigir, e é possível alterar essa categoria conforme as diretrizes do procedimento. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como alterar ou adicionar uma nova categoria à CNH

As diretrizes que regem a obtenção da CNH são bastante variadas e se adaptam ao tipo de documento que o motorista pretende adquirir. De acordo com a legislação brasileira, a CNH é dividida por categorias e cada uma corresponde a determinados tipos de veículos. Assim, um condutor com CNH categoria B, por exemplo, não estará habilitado para conduzir um ônibus. Da mesma forma, quem tem licença do tipo A não pode dirigir um carro de passeio.

Apesar da divisão em categorias, é possível modificar o tipo de CNH. No entanto, como em qualquer outro procedimento burocrático, essa alteração demanda que alguns pré-requisitos sejam preenchidos. Em linhas gerais, o processo para mudança de categoria se assemelha ao dos candidatos que desejam obter a CNH pela primeira vez.

A principal exigência estabelecida pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) é a apresentação de uma CNH válida, independente da categoria. Além disso, é fundamental que o motorista esteja em dia com todas as suas obrigações tributárias federais. Outro aspecto importante é que o condutor não pode possuir em seu registro nenhuma infração de trânsito considerada grave ou gravíssima. Caso haja ocorrências dessa natureza, a solicitação de mudança de categoria será negada.

Como é o processo?

O método para alterar a categoria da CNH pode variar de acordo com a jurisdição e a localidade. Usaremos como exemplo o procedimento definido pelo Detran de São Paulo. O primeiro passo é realizar um cadastro no portal oficial do órgão. Após isso, é necessário agendar uma visita presencial a uma das unidades do Detran.

Durante a visita presencial, o motorista deve apresentar os documentos originais da CNH, RG e CPF, além de cópias desses mesmos documentos. Também é importante levar um comprovante de residência que tenha sido emitido nos últimos três meses.

O último passo para a alteração de categoria é o pagamento das taxas referentes ao exame médico, avaliação psicotécnica e aulas práticas. Vale ressaltar que, diferentemente do processo para obtenção da CNH, não será necessário realizar o curso teórico, visto que o condutor já cumpriu essa etapa anteriormente. Após o pagamento de todas as taxas e a aprovação nos exames, basta aguardar a emissão da nova CNH.

A alteração de categoria da CNH é um processo que oferece ao motorista a oportunidade de ampliar suas possibilidades de condução, permitindo-lhe operar diferentes tipos de veículos. Embora envolva algumas etapas burocráticas, cumprir todos os requisitos e seguir o procedimento corretamente pode facilitar significativamente a transição.

