Samsung mantém botão oculto em celular e não avisa os usuários; entenda

Botão secreto no celular Samsung – No vasto universo de recursos e funcionalidades que nossos smartphones oferecem, é comum que muitos permaneçam desconhecidos para nós. Recentemente, proprietários de dispositivos Samsung descobriram um botão oculto que possibilita uma variedade de ações, como ativar o Google Assistant, capturar e compartilhar telas, entre outras funções. Essa funcionalidade não tão óbvia passou a ganhar visibilidade, e agora, milhões de usuários são incentivados a explorá-la.

Descubra o botão oculto no seu dispositivo Samsung e desfrute de seus recursos. Foto: divulgação

Aprenda a ativar o botão secreto no seu Samsung

Esse botão oculto está estrategicamente localizado na parte de trás do aparelho. Mas além de sua localização, outro aspecto que faz dele um “segredo” é o acesso indireto que os usuários precisam fazer para ativá-lo. Ele foi lançado no final do ano passado e pode ser habilitado por meio de um aplicativo nativo da Samsung, chamado Good Lock, que fornece um acesso mais preciso às configurações do dispositivo.

A ativação desse botão é realizada através de um outro aplicativo chamado RegiStar, que pode ser baixado dentro da guia Life up em Good Lock. No entanto, é importante que os usuários verifiquem se o RegiStar já não está pré-instalado em seus dispositivos, uma vez que essa é uma prática comum da Samsung.

Após a instalação do RegiStar, o usuário precisa seguir uma série de passos para configurar o botão oculto. Inicialmente, é preciso abrir o aplicativo Good Lock e, em seguida, o RegiStar. Dentro do RegiStar, deve-se ir para as extensões de configurações e selecionar a opção Back-Tap. Na página subsequente, é necessário ativar o botão de ação Back-Tap.

O próximo passo envolve a personalização das ações que serão realizadas com o Back-Tap. Ao tocar em Double Tap, é possível escolher uma ação para associar a esse gesto. Há uma ampla gama de opções disponíveis, permitindo que os usuários configurem o acesso a um aplicativo específico ou a qualquer um de seus recursos ou menus, se suportados pelo aplicativo. O mesmo processo deve ser realizado com o Triple Tap, permitindo que uma ação diferente seja configurada para essa função.

Como ativar após a configuração

Uma vez configurado, o botão oculto é ativado com dois ou três toques na parte de trás do dispositivo. Porém, há algumas considerações importantes a serem lembradas. Para que a funcionalidade seja acionada, é necessário que o dispositivo tenha pelo menos 15% de carga na bateria e esteja desbloqueado.

Além disso, a eficácia do toque pode ser afetada por uma capa protetora no telefone, podendo ser necessário um toque mais firme para que o dispositivo registre a ação. Contudo, é possível ajustar a sensibilidade do Back-Tap conforme a preferência do usuário e a pressão que ele deseja aplicar.

É importante ressaltar, no entanto, que nem todos os proprietários de Samsung terão acesso a essa funcionalidade. O botão oculto está disponível apenas para dispositivos operando com o Android 13 – One UI 5.0 – ou versões mais recentes, e para telefones Galaxy que suportem o recurso Back Tap, como os da série Galaxy S22 e alguns modelos Fold e Flip.

A descoberta desse botão oculto revela mais uma vez como nossos smartphones são repletos de recursos que, muitas vezes, passam despercebidos. Mesmo que nem todos os proprietários de Samsung possam utilizar esse botão, a existência dele ressalta a contínua inovação e o foco em proporcionar uma experiência de usuário cada vez mais aprimorada por parte das empresas de tecnologia.

