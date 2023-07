Botão secreto do iPhone desbloqueia MENU desconhecido

iPhone tem menu secreto? Embora muitos de nós usemos nossos iPhones diariamente, há aspectos dos nossos dispositivos da Apple que permanecem inexplorados. Uma dessas características é um “menu secreto” que abriga recursos ocultos, oferecendo detalhes sobre o serviço de rede do seu telefone que não são facilmente acessíveis. Descoberto recentemente por muitos usuários, este menu oculto e os recursos que ele desbloqueia estão atraindo a atenção.

Descubra recursos ocultos no seu iPhone acessando o menu secreto. Foto: divulgação

Aprenda a usar este menu desconhecido do iPhone

Este menu oculto em seu iPhone pode ser encontrado por meio de um processo simples, embora não imediatamente óbvio. Você precisa acessar a função de chamada telefônica do seu iPhone e digitar uma série específica de números e símbolos como se estivesse prestes a fazer uma chamada. A sequência para destravar o menu é 3001#12345#. Após discar esse número, basta pressionar o botão de chamada.

Ao fazer isso, um painel especial surge, apresentando várias informações técnicas. No entanto, um recurso em particular que você pode achar interessante é o LTE RSRP, que é um indicativo da verdadeira força do sinal do seu iPhone. Essa métrica pode variar de -140 a -40, sendo que -40 é a melhor leitura possível.

Este menu secreto e as informações que ele contém são, na verdade, destinados principalmente aos engenheiros que precisam de informações detalhadas sobre a conexão de rede do smartphone. Contudo, qualquer usuário pode acessar e explorar este menu. É importante salientar, porém, que a maior parte das informações técnicas contidas ali podem ser complexas para quem não tem familiaridade com a terminologia e os conceitos técnicos.

Este “modo de teste de campo” tem estado disponível em iPhones por anos, passando despercebido pela maioria dos usuários. Vale ressaltar que os usuários de smartphones Android também possuem um recurso semelhante, que pode ser acessado em Configurações> Sobre o telefone> Status> Status do SIM> Intensidade do sinal.

Grandes mudanças

Este recurso vem à tona ao mesmo tempo em que os usuários de iPhone foram alertados a verificar seus dispositivos, pois a Apple se prepara para fazer algumas mudanças significativas, incluindo a desativação de um recurso que pode levar à exclusão de fotos. Outras configurações que podem afetar a duração da bateria do iPhone também foram discutidas, visto que a durabilidade da bateria é um aspecto crucial para muitos usuários, especialmente quando estão fora de casa.

Para aqueles que lutam contra o espaço de armazenamento limitado em seus iPhones, existem guias disponíveis que fornecem dicas úteis para liberar espaço. Esses recursos podem ajudar os usuários a otimizar o uso de seus dispositivos, permitindo-lhes continuar a tirar fotos e desfrutar de outras funcionalidades de seus iPhones sem preocupações com a falta de espaço de armazenamento.

Conhecer a fundo o funcionamento e as funcionalidades do seu smartphone é sempre benéfico. E, embora este “menu secreto” possa parecer um pouco técnico para alguns, é um recurso interessante que destaca a complexidade e o poder dos dispositivos que muitos de nós temos no bolso. E quem sabe? Talvez, ao explorar esse menu, você descubra algo novo e útil sobre o seu iPhone.

