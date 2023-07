Por que muitos jovens estão preferindo usar o “telefone burro” e menos conectado

Telefone burro atrai jovens – Numa época em que os avanços tecnológicos parecem estar em todos os lugares, uma tendência inusitada vem ganhando força entre os mais jovens: o resgate consciente de telefones mais simples, também conhecidos como “telefones burros” ou feature phones. No entanto, por que essa geração, nascida e criada na era da conectividade, optaria por um caminho tão contraintuitivo?

Muitos jovens estão optando por telefone burro em busca de uma conexão mais equilibrada e menos dependência do mundo digital. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Jovens estão optando por outro tipo de telefone

Os feature phones, aparelhos que contrastam com os sofisticados smartphones de hoje, proporcionam uma experiência menos conectada e repleta de funcionalidades bastante básicas. Essa simplicidade, no entanto, vem despertando um fascínio especial na juventude atual, e essa inclinação se deve a uma variedade de razões.

Muitos jovens procuram uma maneira de se desligar das distrações incessantes e do vício excessivo em tecnologia que os smartphones podem fomentar. Com um telefone mais básico, eles conseguem retornar às origens da comunicação e focar no momento presente, sem a tentação constante de verificar notificações ou passar horas consumindo conteúdo em redes sociais.

Ademais, os telefones burros costumam ter preços mais acessíveis, tornando-se uma opção interessante para a juventude que deseja economizar dinheiro ou para aqueles que não necessitam de todas as funcionalidades avançadas dos smartphones. Os jovens, muitas vezes, precisam de uma opção mais econômica e essa categoria de telefones preenche essa lacuna.

Outra vantagem desses dispositivos está em sua durabilidade superior, que atrai principalmente os jovens com um estilo de vida mais ativo, que desejam um aparelho capaz de resistir a quedas, choques e outros contratempos, sem a preocupação constante com possíveis danos ou roubos, situações comuns com smartphones de alto custo.

Os telefones burros trazem ainda um apelo nostálgico, um resgate de épocas passadas, que fascina especialmente a geração Z. Essa faixa etária, apesar de não ter vivenciado o auge desses aparelhos, busca por uma vivência que remete a um tempo menos frenético e mais simples.

Não deixe de aproveitar os benefícios da tecnologia

Porém, é crucial ressaltar que optar por um telefone burro não implica em renunciar completamente aos benefícios da tecnologia. Esses dispositivos ainda mantêm recursos essenciais, como fazer chamadas, enviar mensagens de texto, utilizar a câmera e reproduzir músicas. Mesmo não oferecendo as inúmeras opções de um smartphone, esses telefones conseguem atender às necessidades de comunicação e entretenimento mais básicas.

A adoção deliberada de telefones burros por parte dos jovens reflete um anseio por uma experiência de uso mais equilibrada, com menos distrações e um maior foco no presente. É uma alternativa que permite se desconectar quando necessário, sem abrir mão das funcionalidades fundamentais.

Essa tendência revela uma mudança na forma como a juventude se relaciona com a tecnologia, buscando um uso mais consciente e ponderado. Para os jovens que desejam simplificar suas vidas, reduzindo o ruído digital e adotando uma abordagem mais atenta em relação à tecnologia, os telefones burros surgem como uma alternativa atrativa e cada vez mais popular.

