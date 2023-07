Anvisa adverte para cuidados ao usar produtos de limpeza; MELHOR prestar atenção

Cuidados necessários com os produtos de limpeza – Um alerta recente emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reforça a necessidade de atenção ao manusear produtos de limpeza, particularmente em contextos de uso intensivo desses materiais, como em ambientes hospitalares. Três casos de intoxicação relacionados ao uso inadequado de produtos saneantes chamaram a atenção para os riscos associados à mistura indevida dessas substâncias. Mas, o que aconteceu e quais precauções devemos tomar ao lidar com esses produtos?

É fundamental ter cuidados com a limpeza para evitar incidentes de intoxicação e preservar a saúde dos profissionais em ambientes hospitalares. Foto: divulgação

Cuidados essenciais quando se trata de produtos de limpeza

Os incidentes de intoxicação, ocorridos no mês de maio, foram resultado do manuseio impróprio de produtos de limpeza à base de quaternários de amônio, biguanida e hipoclorito a 1%. Profissionais de saúde que atuavam em ambiente hospitalar foram acometidos por sintomas como irritação cutânea e ocular, ardência nasal, dores de cabeça, além de vermelhidão e lesões decorrentes de coceira generalizada.

Tão preocupante quanto a ocorrência desses casos foi a gravidade do quadro apresentado por um dos profissionais intoxicados, que precisou de cuidados médicos especializados após se expor à mistura inadvertida de produtos durante a desinfecção de leitos hospitalares. Tal ocorrência foi classificada pela Anvisa como um evento adverso grave, intensificando a necessidade de reforço aos alertas e diretrizes de manuseio seguro de produtos de limpeza.

Segundo uma resolução da Anvisa de 2020, os produtos saneantes, como os envolvidos nos incidentes, são substâncias ou preparações voltadas para limpeza, desinfecção, desinfestação, sanitização, desodorização e odorização de objetos, tecidos, superfícies inanimadas e ambientes. Esses produtos também são usados na desinfecção de água para consumo humano, hortifrutícolas e piscinas. Portanto, seu uso é extensivo, indo muito além dos ambientes hospitalares.

Utilize os produtos de forma correta e segura

Esses produtos são vitais para o controle de infecções em ambientes como os hospitais, estando sob regulamentação da Anvisa. Porém, o caso dos profissionais intoxicados revelou um lado preocupante do uso desses produtos. As investigações conduzidas pela agência indicaram que os sintomas apresentados foram provavelmente resultantes da interação das três substâncias, que acabaram se evaporando no ambiente das salas cirúrgicas.

Essa situação levou a Anvisa a reforçar a importância de seguir rigorosamente as instruções dos fabricantes quanto às condições de uso dos saneantes. É essencial evitar a mistura e/ou interação inadequada de diferentes produtos químicos durante a limpeza e desinfecção de ambientes, especialmente em locais de alta demanda como hospitais.

Preservar a segurança de profissionais de saúde e pacientes é uma prioridade absoluta. Para isso, é vital estar ciente dos riscos associados à manipulação imprópria de produtos de limpeza. Ao seguir as instruções fornecidas pelos fabricantes e adotar práticas seguras, é possível evitar incidentes de intoxicação, enquanto se mantém os ambientes livres de contaminação.

