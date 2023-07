Como o vinho pode fazer bem à saúde? 4 benefícios ocultos

Vinho faz bem para a saúde? O inverno é uma estação que nos convida a apreciar um bom vinho, seja por sua capacidade de aquecer o corpo, seja pelo prazer de degustar essa bebida de sabor intenso. Mas além de satisfazer o paladar, você sabia que o vinho também pode trazer benefícios para a saúde? Claro, é sempre importante lembrar que esses benefícios estão diretamente relacionados ao consumo moderado da bebida. Vamos descobrir mais sobre esses efeitos positivos.

O vinho, consumido com moderação, traz benefícios para a saúde cardiovascular, graças aos seus compostos antioxidantes. Foto: divulgação

Vinho pode trazer benefícios à saúde

As propriedades benéficas do vinho para a saúde têm sido objeto de inúmeras pesquisas científicas. Uma das mais destacadas é o seu potencial para melhorar a saúde cardiovascular. Esse efeito é especialmente notável no caso do vinho tinto, que possui compostos fenólicos como os flavonoides e o resveratrol. Estes compostos têm propriedades antioxidantes que contribuem para proteger as artérias de danos. Além disso, o consumo moderado de vinho pode ajudar a diminuir os níveis de colesterol LDL, conhecido como “mau” colesterol, enquanto aumenta o colesterol HDL, o “bom” colesterol. Este equilíbrio pode ter um impacto positivo na saúde do coração.

Mas os benefícios do vinho não se limitam à saúde cardiovascular. Outra característica interessante desta bebida é a sua ação antioxidante, que combate os radicais livres no corpo. Os radicais livres são substâncias que, em excesso, podem causar danos celulares e contribuir para o desenvolvimento de várias doenças crônicas, incluindo o câncer. O vinho tinto, em particular, é rico em antioxidantes poderosos, como o resveratrol, que protegem as células e podem prevenir doenças crônicas.

E a contribuição do vinho para a saúde não para por aí. Acredite ou não, esta bebida também pode beneficiar a saúde do cérebro. Um estudo recente sugeriu que o consumo moderado de vinho pode estar associado a um menor risco de demência e declínio cognitivo. Isso ocorre graças aos antioxidantes e compostos polifenólicos presentes no vinho, que têm propriedades neuroprotetoras.

Por último, mas não menos importante, o vinho também pode ser um grande aliado para a saúde do sistema digestivo. Quando consumido com moderação, pode auxiliar na digestão dos alimentos. Além disso, o vinho possui propriedades que combatem bactérias nocivas no intestino, contribuindo para um microbioma intestinal saudável.

Consumo deve ser moderado

Agora que exploramos os principais benefícios do vinho, é crucial lembrar que estes estão ligados ao consumo moderado da bebida. Mas como podemos desfrutar do vinho de maneira responsável? A Sociedade Brasileira de Cardiologia sugere que o consumo de vinho seja limitado a uma dose diária para mulheres e duas para homens. Outra recomendação é evitar o consumo de vinho com o estômago vazio. Beber vinho durante as refeições não só melhora a experiência gastronômica, como também diminui a taxa de absorção de álcool. Além disso, ter alguns dias na semana sem consumir álcool pode contribuir para manter um padrão de consumo saudável.

Com estas dicas em mente, podemos apreciar o vinho, explorar os seus benefícios e manter um equilíbrio saudável. Afinal, o vinho é uma bebida para ser apreciada, e seu consumo consciente permite que ele seja uma fonte de prazer e também um aliado da nossa saúde.

