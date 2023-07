Google LIBERA 18 cursos gratuitos para começar JÁ

O mercado de trabalho está cada vez mais exigente quando se trata da capacitação dos seus funcionários e a melhor maneira de se adequar a isso, é realizar vários cursos e deixar o currículo bastante recheado. E nada melhor do que estudar com cursos criados pela Google, uma das maiores empresas de tecnologia de todo o mundo. Portanto, confira os cursos que estão disponíveis e como realizar a inscrição.

Google acaba de liberar 18 super cursos para brasileiros, confira os melhores | Imagem de 377053 por Pixabay

Onde os cursos são disponibilizados?

Os cursos são todos online, então, dá para assistir tudo de qualquer dispositivo móvel, tanto que esse é o objetivo da plataforma, que o aluno aprenda de onde ele estiver. Para entrar nela, basta pesquisar por “eucapacito” e clicar no primeiro link.

A plataforma trabalha em parceria com o Google para proporcionar vários cursos gratuitos e de uma qualidade inigualável para os seus alunos. Ao acessar o site, basta realizar um registro simples e usufruir de todos os cursos que estão disponíveis.

Ao todo, são cerca de 18 cursos para o aluno escolher, alguns são mais breves, outros, mais extensos com carga horária de 40 horas.

Quais cursos estão disponíveis?

Todas as oportunidades de cursos estão divididas em várias áreas, há até mesmo alguns para melhorar algumas habilidades do aluno, como falar em público, confira a lista completa:

Fundamentos do Marketing Digital;

Entenda os primeiros passos da codificação;

Empreendendo para ser encontrado por clientes;

Gere conteúdo para promover sua empresa;

Como falar em público;

Networking eficiente;

Transmita suas ideias com textos e imagens;

Introdução à comunicação corporativa;

Entenda os conceitos básicos do aprendizado de máquina;

Crie confiança com a autopromoção;

Empreender e entender o comportamento web;

Empreender seu negócio em outros países;

Empreendedorismo com foco em dispositivos móveis;

Empreendedorismo na rede de display;

Empreendedorismo no seu negócio online;

Cloud Onboard Online;

Empreendedor aumente sua produtividade no trabalho;

Melhore a segurança da sua empresa on-line.

Como é notório, são inúmeros cursos e apenas com ele, é possível qualquer pessoa começar do zero a prestar serviços para empresas locais.

Quais cursos fazer para iniciar a empreender?

Ao abrir uma empresa, principalmente os Microempreendedores, é interessante realizar o curso Fundamentos do Marketing Digital, que possui duração de 40 horas, com o curso, o aluno será capaz de aprender o básico do assunto e construir uma imagem sólida de sua empresa no ambiente virtual.

Feito ele, o próximo passo é realizar o curso empreendendo para ser encontrado por clientes, nele, o aluno terá noção de como funciona os principais motores de pesquisas do mundo e a importância deles. Após ele, chegou a hora do curso sobre gerar conteúdo para promover sua empresa, unindo todos os conhecimentos adquiridos, o aluno já poderá montar uma base sólida.

Por fim, cursos de como falar em público, networking e comunicação corporativa é uma excelente ideia. Mas caso o aluno disponha de tempo, em poucos dias ele consegue passar por todos os cursos e entender o básico de cada área.