Gordura no fígado pode ser combatida com este chá poderoso

O chá verde é um chá muito famoso, com certeza já deve ter escutado falar sobre os benefícios dele na alimentação. E para complementar, um estudo recente que foi feito pela Universidade Estadual da Pensilvânia, que fica nos Estados Unidos, comprovou que o consumo do chá verde ajuda a eliminar a gordura do fígado.

É uma descoberta totalmente relevante e que deve ser compartilhada com todos, considerando que a doença hepática gordurosa não alcoólica, que é relacionada a obesidade, é uma preocupação crescente.

Chá verde e exercícios

Para complementar, as pesquisadoras da universidade realizaram um experimento com camundongos alimentados por uma dieta rica em gordura. E por durante 16 semanas, esses roedores receberam um extrato de chá verde ao qual foram submetidos a exercícios, como as corridas em uma roda.

Os resultados surpreenderam os pesquisadores, os camundongos que consumiram o extrato de chá verde e se exercitaram tiveram uma redução de 75% na gravidade da doença hepática gordurosa não alcoólica.

Benefícios totalmente significativos

Os camundongos que foram alimentos com extrato de chá verde ou apenas exercícios também tiveram benefícios significativos, pois foi cerca de metade da gordura acumulada. Além disso, eles também observaram que aqueles que consumiram o extrato de chá verde e fizeram exercícios tiveram níveis mais altos de lipídios e proteínas nas fezes.

Ou seja, os corpos estavam processando os nutrientes de uma maneira diferente, que contribuiu para a redução dos depósitos de gordura no fígado.

Componentes do chá verde

Joshua Lambert, que é professor e autor da pesquisa, os polifenóis que são presentes no chá verde podem interagir com as enzimas digestivas no intestino delgado, assim inibi parcialmente a quebra de carboidratos, gorduras e até mesmo proteínas.

Ou seja, se um organismo não digere a gordura na dieta, ela será eliminada nas fezes com as calorias associadas a ela, através desse mecanismo pode explicar em parte os efeitos positivos nos camundongos.

Testes nos camundongos

Embora os resultados sejam positivos, é válido lembrar que os testes foram realizados em camundongos e ainda não foram realizados estudos clínicos em seres humanos. Porém, o consumo em forma de combater a gordura no fígado e deve ser feito com a cautela, porém a combinação de atividade física regular e a substituição de bebidas calóricas por chá verde descafeinado para ser uma estratégia inteligente para conseguir melhorar a saúde em geral.

