Como desbloquear o WhatsApp que foi barrado na plataforma?

Precisa desbloquear o WhatsApp? Com a crescente utilização do WhatsApp como principal ferramenta de comunicação, a segurança das contas tornou-se uma preocupação central para os usuários. E quando os erros levam à suspensão do acesso à conta, é crucial entender como recuperá-la. Assim, neste contexto, apresentaremos um guia detalhado para retomar o controle de uma conta do WhatsApp suspensa.

Se a sua conta no WhatsApp foi suspensa, saiba como desbloquear seguindo os passos fornecidos pela plataforma. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Processo para desbloquear o WhatsApp

Em meio às diversas atualizações recentes trazidas pela plataforma de mensagens instantâneas da Meta, destacam-se novidades como o modo retrato, a opção de ter múltiplas contas em um único smartphone, a implementação de funcionalidades significativas para o uso do aplicativo no computador e algumas mudanças que, embora menos solicitadas, foram implementadas. No entanto, certas práticas dos usuários podem resultar na perda do acesso à conta do WhatsApp.

Veja também: WhatsApp libera nova função apenas para ESTES usuários

Entre os principais erros que podem levar à suspensão da conta do WhatsApp está a utilização de versões não oficiais do aplicativo. Embora essas versões possam oferecer recursos atraentes, como o acesso a mensagens excluídas, elas também trazem riscos significativos. As versões não oficiais do WhatsApp podem conter malwares, incluindo vírus, principalmente porque são baixadas de sites de confiabilidade duvidosa. Diante disso, a Meta, empresa proprietária do WhatsApp, declarou que irá eliminar as contas que utilizam software não oficial sempre que forem detectadas.

Assim, se você abrir o aplicativo e se deparar com uma mensagem informando que “o seu número está suspenso”, isso significa que você não poderá enviar ou ler mensagens, nem realizar chamadas. Contudo, ainda há esperança: o WhatsApp oferece a possibilidade de recuperação da conta, pelo menos uma vez, mas com a condição de que você não volte a usar versões não oficiais do aplicativo.

Processo de recuperação

Para começar o processo de recuperação da conta, é necessário acessar o formulário de contato do WhatsApp. Neste formulário, você deverá fornecer seu número de telefone móvel, incluindo o código do país correspondente, além de inserir seu endereço de e-mail para receber a resposta do suporte do WhatsApp.

Em seguida, é necessário redigir uma mensagem explicando que você deseja recuperar sua conta. Note que essa mensagem deve respeitar o limite de caracteres estabelecido pelo WhatsApp. É importante ser o mais específico possível na descrição da situação e se comprometer a não usar novamente aplicações não oficiais.

Após o envio do formulário, a resposta da Meta não deve demorar muito para chegar. Quando você receber a resposta, terá o veredito sobre se poderá ou não recuperar sua conta do WhatsApp. Portanto, mesmo que tenha encontrado dificuldades com a sua conta no aplicativo, saiba que existem recursos à sua disposição para recuperar o acesso e retomar a comunicação com segurança e eficácia.

Veja também: Finalmente! WhatsApp novo recursos para o iPhone; veja qual