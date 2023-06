Aviso: confira a lista de quem NÃO RECEBERÁ o Bolsa Família em JULHO; novo bloqueios

O programa social Bolsa Família, vai encerrar os pagamentos referente ao mês de junho hoje (30), mas isso deixou os beneficiários apreensivos em relação aos valores que serão pagos no mês de julho, e como teve algumas mudanças nas regras do programa desde o mês de março, quando aconteceu o relançamento, surgiram diversos questionamentos sobre quem realmente terá direito ao benefício.

Lembrando que se você já é um beneficiário do programa Bolsa Família e atende os critérios que foram estabelecidos que vamos citar logo abaixo, você vai continuar recebendo em julho sem preocupação. É necessário se manter informado sobre essas alterações nas regras é preciso se certificar de cumprias as exigências necessárias para garantir esse acesso.

Quais são as regras do programa Bolsa Família

Os beneficiários do programa podem ficar tranquilos já que aqueles que estão devidamente cadastros no Cadastro Único, e que tem uma renda mensal per capita de até R$ 218 por membro e seguem as normas de educação e saúde estabelecidas, como por exemplo manter a carteira de vacinação atualizada, além de garantir a frequência escolar das crianças na família, que vão continuar recebendo o benefício em julho.

As regras são fundamentais para ter um controle e realmente garantir a concessão do benefício e que precisam ser cumpridas a ponto por todos os beneficiários. Não podemos deixar de destacar que aqueles que foram desbloqueados recentemente no mês de junho também podem continuar recebendo o benefício normalmente.

É uma grande notícia para os beneficiários que estavam bloqueados e que agora tem oportunidade de retornarem para o programa, que ficou fora por um tempo temporário. Contudo, é compreensível que alguns beneficiários ficaram com dúvidas se vai receber ou não, principalmente por serem famílias que estão em situação de vulnerabilidade social com pobreza e extrema pobreza.

Se tem dúvidas e precisa de mais informações sobre como está funcionamento o cronograma de pagamento do programa Bolsa Família, pode entrar em contato com a Central do Bolsa Família através do número 111, ou ligar na Caixa Econômica Federal pelo número 0800 726 0207.

Qual grupo que recebe hoje?

Hoje, dia 30 de junho, é o último dia do pagamento do programa Bolsa Família que será pago para os beneficiários que tem NIS com final 0.

