Alemanha procura por brasileiros formados em enfermagem; veja como se candidatar

Oportunidades para brasileiros na Alemanha – Você, enfermeiro ou enfermeira, já imaginou expandindo suas habilidades profissionais além do oceano? Já cogitou a possibilidade de praticar sua profissão na Europa, especificamente na Alemanha? Pois bem, esta realidade não está tão distante assim e tem se tornado cada vez mais concreta para profissionais brasileiros da enfermagem, com a Alemanha em um esforço contínuo para preencher a lacuna em seu setor de saúde.

A busca por enfermeiros brasileiros na Alemanha está crescendo devido às dificuldades do país em preencher as demandas necessárias. Imagem: JESHOOTS.COM / unsplash.com

Enfermeiros brasileiros poderão trabalhar na Alemanha

Nos últimos meses, houve um movimento crescente por parte da Alemanha na busca por enfermeiros brasileiros para trabalhar em solo europeu. O país está enfrentando sérias dificuldades para atender às demandas de saúde, com um déficit significativo de profissionais de enfermagem. Em 2022, havia cerca de 146 mil enfermeiros generalistas em treinamento na Alemanha, uma queda de 7% em relação ao ano anterior. Apenas 52,5 mil desses iniciaram seus estudos no último ano.

Diante da gravidade do problema, ministros alemães estiveram no Brasil recentemente com a intenção de promover a contratação de enfermeiros brasileiros. O governo alemão firmou um acordo com o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) para facilitar o recrutamento desses profissionais.

Segundo informações do Cofen, a Alemanha pretende selecionar cerca de 700 enfermeiros brasileiros por ano, começando já em 2023. Vale destacar que cerca de 200 enfermeiros brasileiros já atuam no país europeu por meio deste sistema, e outros 374 estão no processo final de aprendizado da língua alemã. Conforme o acordo, a Alemanha deverá cumprir as condições de trabalho estabelecidas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Alberto Cabral, assessor legislativo do Cofen, destacou que este acordo é entre órgãos federais e não envolve empresas privadas. Ele ressaltou que o acordo garante a proteção no trabalho, relações trabalhistas justas e éticas, oportunidades de crescimento salarial e profissional, além de direitos como férias e descanso.

Nos primeiros três anos de trabalho, os enfermeiros brasileiros na Alemanha serão supervisionados e orientados pelos empregadores. Após esse período probatório, será feita uma avaliação de desempenho para determinar se esses profissionais poderão continuar atuando no país de forma definitiva.

Processo seletivo

Mas, como funciona este processo de seleção para atuar na Alemanha? Primeiramente, o candidato deve cumprir alguns requisitos, tais como possuir diploma de Bacharel em Enfermagem e a carteira verde do Cofen. O recrutamento pode ser realizado tanto pelo estado quanto por empresas privadas.

No caso do recrutamento estatal, a seleção é feita pela Agência Central de Colocação Internacional e de Especialistas (ZAV) da Agência Federal de Emprego. Há um site oficial deste órgão em português, onde o enfermeiro pode esclarecer suas principais dúvidas sobre o processo.

No caso de recrutamento por empresas privadas, o Ministério da Saúde da Alemanha recomenda que os brasileiros verifiquem se a empresa possui o selo de “recrutamento justo”. Independentemente da forma de recrutamento, todos os custos do processo são cobertos pelo empregador, incluindo uma bolsa de 500 euros por mês para que os selecionados possam se dedicar ao aprendizado do idioma alemão.

E quanto aos salários? Este é um fator crucial a ser considerado pelos profissionais de enfermagem ao tomar a decisão de trabalhar fora do Brasil. É uma escolha pessoal, que envolve avaliar se vale a pena estar longe da família e dos amigos para viver e trabalhar em um país estrangeiro.

Porém, se considerarmos o aspecto financeiro, os salários na Alemanha podem ser até cinco vezes maiores do que os pagos no Brasil. O governo alemão indica que o pagamento inicial é de 2,8 mil euros por mês, aproximadamente R$ 14.600. Além disso, o acordo prevê a possibilidade de promoções e consequentes aumentos salariais ao longo da carreira.

Portanto, para os enfermeiros brasileiros que estão em busca de novas oportunidades e desafios, esta pode ser uma alternativa atraente. O caminho para a Europa, especificamente para a Alemanha, pode estar mais acessível do que nunca. Seja para ganhar experiência internacional, melhorar a remuneração ou buscar crescimento profissional, essa pode ser a chance que muitos profissionais da enfermagem estavam esperando.

