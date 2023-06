Descubra se você AINDA tem saldo a receber do Pis/Pasep; veja como

Saldo do PIS/PASEP – Você sabia que muitos brasileiros têm saldo a receber do PIS/PASEP e nem sequer têm conhecimento disso? E se eu dissesse que você poderia estar entre eles, um cidadão com direito a algum valor adormecido nessa conta, pronto para ser reclamado? Não é exatamente o tipo de descoberta que poderia mudar a sua vida, mas, convenhamos, é um dinheiro que pode chegar em boa hora.

Muitos brasileiros têm saldo no PIS/PASEP e podem consultar para verificar se têm algum valor a receber. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Consulte seu saldo esquecido no PIS/PASEP

O PIS (Programa de Integração Social) e o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são benefícios trabalhistas que podem resultar em um saldo a ser resgatado pelo trabalhador. Contudo, nem todos estão cientes de que têm esse direito, ou talvez simplesmente não saibam como verificá-lo. Nesse sentido, preparamos um guia para auxiliar você, passo a passo, na consulta desse benefício.

Para realizar essa tarefa, é possível recorrer a diversas ferramentas disponíveis diretamente no seu smartphone. Diversos aplicativos oferecem a possibilidade de consultar o saldo do PIS/PASEP, e nós detalharemos aqui duas das opções mais populares.

O primeiro deles é o aplicativo Carteira de Trabalho Digital, uma maneira prática e simples de verificar se você tem algum saldo pendente para receber. Esse aplicativo não serve apenas para isso: com ele, também é possível acessar uma variedade de informações sobre seus registros de trabalho em regime CLT, permitindo que você confirme se tudo está de acordo.

Como consultar

Para realizar a consulta do PIS/PASEP por meio do app Carteira de Trabalho Digital, comece acessando a loja de aplicativos do seu celular e buscando por esse nome. Após instalá-lo, clique em “Entrar” e faça login com sua conta Gov.br. Se você ainda não tem essa conta, precisará criá-la antes de prosseguir. Uma vez logado, selecione a opção “Contratos” e visualize todos os contratos registrados na sua carteira de trabalho. Quando encontrar o contrato atual ativo, clique na opção indicada pelo sinal de mais (+) ao lado do nome da sua empresa. Nesta área, você encontrará o número do seu PIS/PASEP e poderá selecionar a opção “Benefícios” para descobrir se tem algum valor a receber.

Uma segunda opção é o aplicativo do FGTS, que também oferece informações relevantes sobre o PIS/PASEP. Nele, você pode verificar se seu empregador está realizando os depósitos necessários e quais são os valores depositados. Após instalar o aplicativo, faça login com seu CPF e senha (ou crie um login se ainda não tiver). Responda ao questionário de segurança que aparecerá na tela. Após acessar, clique em “Mais”, e então em “Endereço e dados pessoais” para acessar mais informações sobre seu PIS/PASEP.

Graças a essas ferramentas, é possível ter acesso a informações relevantes sobre o PIS/PASEP e garantir o recebimento do pagamento ao qual você tem direito. Vale lembrar que o saque do PIS normalmente é feito com o Cartão Cidadão, na Caixa Econômica Federal.

Se restar qualquer dúvida sobre o processo de saque, não hesite em entrar em contato com a sua agência bancária para esclarecimentos. Afinal, cada centavo que você tem direito conta, e essa pode ser a chave para desbloquear um benefício financeiro que você nem sabia que tinha.

