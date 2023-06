Cartão EXTRA do Nubank está liberado para os clientes em julho

Nubank libera cartão adicional – A sofisticação do mundo das finanças tem evoluído à medida que a tecnologia avança. Nesse cenário de inovação contínua, o Nubank, uma das principais fintechs em atividade, tem se destacado com soluções que descomplicam e democratizam o acesso aos serviços bancários. A mais recente delas é a oferta de cartões adicionais, um recurso muito comum em outras instituições financeiras, mas que ganha novos contornos na esfera digital.

O Nubank oferece aos seus clientes a opção de adquirir um cartão adicional, ampliando os benefícios financeiros. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Nubank terá cartão extra

Segundo informações da própria empresa, esta nova modalidade permite que um novo cartão, vinculado à mesma conta, seja disponibilizado para familiares, amigos ou até mesmo menores de idade, que estejam entre 12 e 17 anos. Ao oferecer essa flexibilidade, o Nubank estende a possibilidade de usufruto dos serviços e benefícios do banco a um grupo maior de pessoas.

A implementação do cartão adicional segue a mesma lógica de inclusão financeira que a fintech tem demonstrado ao longo de sua trajetória. O serviço é acessível a todos os clientes pessoa física, sem a necessidade de custos adicionais na sua aquisição. Neste momento, o Nubank permite que cada titular possa vincular apenas um cartão adicional à sua conta.

Para solicitar o cartão adicional, o cliente deve já possuir uma conta ativa na instituição financeira. A solicitação é simples e rápida, e caso o interessado ainda não seja um cliente do Nubank, o processo de abertura de conta é facilitado, e leva apenas alguns minutos para ser concluído. Para menores de idade, a conta necessita ser adequada a esta faixa etária, e o cartão adicional deve ser solicitado pelo responsável legal.

Com o lançamento do cartão adicional, o Nubank reforça seu compromisso de oferecer soluções financeiras flexíveis, visando a maior inclusão de usuários em seus serviços. Esta iniciativa está em sintonia com a proposta que consagrou o Nubank no mercado financeiro brasileiro, principalmente por meio do famoso “cartão roxinho”, que promoveu uma revolução nos tradicionais serviços bancários.

Liberdade financeira

A proposta descomplicada e a isenção de anuidade do “roxinho” se tornaram sinônimos de liberdade financeira para muitos clientes. Além disso, a fintech se destacou pela facilidade de gerenciamento das transações em tempo real e o bloqueio e desbloqueio de cartões através do aplicativo, garantindo aos usuários um controle maior sobre suas finanças.

O Nubank também se notabiliza pela excelência no atendimento ao cliente. Por meio de seus canais de comunicação digital, como chat e e-mail, a empresa disponibiliza um suporte rápido e eficiente, solucionando problemas e esclarecendo dúvidas de forma ágil.

Apesar de todas as inovações e avanços promovidos pelo Nubank, é preciso levar em conta que a competição no setor financeiro se torna cada vez mais acirrada. Fintechs e bancos digitais emergentes têm apresentado propostas similares, na tentativa de conquistar seu espaço no mercado.

Para finalizar, é indiscutível a contribuição que o Nubank tem dado à evolução dos serviços financeiros no Brasil. A fintech tem sido bem-sucedida em conquistar a confiança e o reconhecimento do mercado, graças a uma proposta descomplicada, um atendimento de alta qualidade e um foco contínuo na experiência do usuário. Contudo, é crucial que a empresa continue aprimorando seus serviços e inovando, para manter sua relevância em um cenário cada vez mais competitivo no setor financeiro.

