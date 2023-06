O Bolsa Família é um dos programas sociais mais importantes do Brasil. Através dele milhões de famílias recebem um auxílio mensal do Governo, que varia de R$ 600 a R$ 1 mil. Nos últimos meses milhões de famílias unipessoais foram bloqueadas do programa. Isto porque haviam fraudes em seus respetivos cadastros. Entretanto, após recorrer ao programa estas famílias tiveram seus benefícios desbloqueados. Veja o passo a passo de como sacar os valores atrasados do Bolsa Família.

Passo a passo para SACAR dinheiro atrasado do Bolsa Família | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa Família libera novos cadastros

No início do ano mais de 10 milhões de cadastros do Bolsa Família foram vistos como fraudes. Sendo 6 milhões representando cadastros unipessoais. O Governo acabou fazendo um pente-fino e bloqueando milhões destes cadastros.

Com isso estes beneficiários ficaram cerca de 2-3 meses sem receber os respectivos valores. Por conta disso, muitos acreditaram que os valores iriam retornar para o Governo.

Entretanto, neste mês de junho os valores atrasados, isto é, retroativos — serão pagos aos beneficiários do Bolsa Família que conseguiram recorrer ao bloqueio do cadastro.

Portanto, é possível obter os repasses novamente e a partir disso, conseguir os pagamentos retroativos do Bolsa Família. É necessário que o beneficiário tenha atualizado os dados de cadastro logo nas primeiras semanas do bloqueio.

Visto que os cadastros suspensos tiveram cerca de 90 dias para irem até o CRAS local, a fim de atualizar os dados cadastrais e mediante isso: obter as devidas atualizações.

Como receber os pagamentos retroativos?

Estes pagamentos não estão bem especificados, se serão todos ou somente um ou dois meses; entretanto, não é possível realizar o saque desses valores através do aplicativo. É necessário que o beneficiário vá até uma agência Caixa.

Logo que for verificado se há ou não o repasse, é necessário ir até uma das agências da Caixa com os documentos em questão. Haja vista, que para ter direito aos repasses é necessário que o beneficiário tenha corrigido os dados de cadastro em tempo hábil.

Caso tenha passado mais de 02 meses, talvez não seja possível obter os pagamentos atrasados. Para verificar, o beneficiário deverá ir até uma agência da Caixa com os documentos pessoais de identificação. Isto é: RG, CPF e cartão do Bolsa Família.

Feito isso, o beneficiário deverá aguardar na fila de espera e ir até o setor de benefícios sociais. Lá será chamado e deverá entregar os documentos em questão. Feito isso, caso haja os valores retroativos: é possível pedir o saque.

É de suma importância que o titular do benefício esteja presente, sendo necessário apenas os seus documentos de identificação. Caso contrário, o beneficiário deverá ir com uma procuração na qual responderá pelo titular do benefício.