A Samsung é uma das marcas mais populares do mundo. No Brasil possui um forte apelo na linha de dispositivos móveis. Entretanto, nos últimos anos a marca tem investido bastante em outros segmentos. Bem como televisores, geladeiras, etc. Nesta última segunda-feira, 26, a Samsung em parceria com o Mercado Livre a fim de oferecer aos clientes uma das melhores promoções do ano. A gigante da tecnologia está oferecendo abatimentos de até 40%.

Acordo entre Mercado Livre e Samsung DERRUBA os preços e gera ansiedade; confira | Foto de Kote Puerto na Unsplash

Samsung anuncia parceria com Mercado Livre

A campanha promocional liderada pela Samsung e o Mercado Livre, está prometendo aos seus consumidores descontos de até 40% em vários produtos. Por mais que haja o abatimento nos demais produtos de comércio eletrônico, o foco são nos eletrodomésticos.

A campanha é enunciada como “Smart Week”. Somente alguns países terão acesso a ela. É válida até o dia 9 de julho, às 23h59. É possível usufruir da campanha tanto pelo site quanto pelo aplicativo.

Lembrando que esta promoção é válida nas compras de itens da marca diretamente pelo Mercado Livre. Ou seja, outro MarketPlace não terá a mesma promoção validada. É uma excelente oportunidade para os consumidores que desejam trocar de celular, experimentar outros produtos da marca, etc.

Portanto, segue a lista dos países participantes da promoção da Samsung. Lembrando novamente — é necessário que sejam produtos fabricados pela empresa Samsung e comercializados pelo Mercado Livre.

Argentina;

Brasil;

Chile;

Paraguai;

Uruguai;

México.

Portanto, estes países terão a oportunidade de obter estes itens com os melhores descontos do ano. A Semana Inteligente é voltada para aqueles que sempre quiseram comprar itens ou até mesmo trocar itens da loja e não tiveram oportunidade.

Como participar e produtos em promoção

Para participar é bem simples. É necessário acessar o site do Mercado Livre nos dias da promoção e a partir de então, filtrar os itens da Samsung. Portanto, os itens que estão listados devem ter sido fabricados e vendidos pela empresa.

Na aba de pesquisa do Mercado Livre é possível filtrar os itens por marca, modelo, etc. Feito isso, é necessário filtrar pelos itens da marca ‘Samsung’.

A partir disso, o cliente já irá verificar os itens com valores promocionais. Esta é uma promoção inédita focada na América Latina. Lembrando que também há o fornecimento de parcelamento sem qualquer juros.

O intuito é fazer com que os clientes consigam obter o máximo possível de facilidades na compra de seus itens. Com a garantia de entrega rápida do Mercado Livre. Visando a qualidade e o preço justo dos produtos.

É possível realizar as compras e aproveitar esta semana através do aplicativo ou site do Mercado Livre. Sem sombra de dúvidas esta parceria da empresa sul-coreana e o Mercado Livre há de render excelentes ofertas e benefício aos seus clientes.