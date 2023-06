Está frenético — o WhatsApp está lançando inúmeras atualizações nos últimos meses que está chamando bastante a atenção de seus usuários. No início do ano o WhatsApp havia lançado poucas atualizações e sua interface estava como de costume, entretanto, em questão de três a quatro meses: mudou da água para o vinho. Tornando-se muito mais dinâmico, bonito e funcional. Por mais que muitos queiram manter o padrão e forçar a não atualização do aplicativo, veja neste artigo 3 bons motivos para atualizar o WhatsApp hoje mesmo — o último vai te surpreender.

3 BONS MOTIVOS para atualizar o WhatsApp hoje mesmo

3 bons motivos para atualizar o WhatsApp

Muitas pessoas configuram o dispositivo para não atualizar automaticamente os aplicativos. É uma boa opção, evitando que seja feito o download de itens desnecessários. No caso do WhatsApp, é um dos aplicativos mais usados pelos usuários; portanto, é ideal que esteja sempre atualizado.

Caso ainda não tenha se convencido do porquê atualizar o WhatsApp, veja 3 bons motivos e atualize o WhatsApp ainda hoje.

1. Funcionalidades: As novas atualizações do WhatsApp alteraram não somente a interface do mesmo, tornando-a um pouco mais parecida com as dos dispositivos iOS. Mas adicionaram novas funcionalidades à aplicação que somente atualizando para conseguir ver de perto. Como é o caso da possibilidade de inserir áudio nos status.

2. Segurança: O grande problema dos aplicativos e programas não atualizados é a falta de segurança. Ou seja, estar com o aplicativo atualizado garante o máximo de segurança possível, evitando bugs ou brechas que criminosos podem usar para atacar a conta do WhatsApp.

3. Bugs: Atualizar o WhatsApp garante a correção de todos os bugs ou falhas de versões anteriores. Visto que esse tipo de problema costuma causar bastante irritação por parte dos usuários. Para evitar, é necessário sempre manter o aplicativo atualizado.

Para atualizar o WhatsApp 2023 é bem simples e não demore mais do que 5 minutos. Claro, dependendo da velocidade de conexão com à internet.

Como atualizar o WhatsApp?

A nova versão do WhatsApp já está disponível para os usuários Android e iOS. Lembrando que a versão atualizada disponível na Google Play Store e na App Store — já é estável.

Logo que a Meta lança novas atualizações no aplicativo, elas vão para a versão Beta. Somente os membros inscritos no clube de testes do WhatsApp têm acesso a essas funções. O intuito é reportar bugs e problemas para à plataforma.

Para atualizar o aplicativo é bem simples: basta entrar na loja de aplicativos do seu celular e pesquisar por WhatsApp. Ao entrar na guia do aplicativo basta clicar no botão “Atualizar”. Basta aguardar e pronto. Veja algumas considerações sobre as atualizações.

1. Atualizar o WhatsApp não apaga nenhuma conversa, isto é, quando feito da maneira correta. Apenas atualiza as novas funcionalidades mas os demais itens permanecem intactos.

2. Antes de atualizar o WhatsApp, é recomendado ter o backup atualizado de todas as conversas e mídias do WhatsApp para evitar possíveis problemas.

3. É necessário ter espaço disponível no dispositivo para receber as novas funcionalidades do aplicativo.

Ademais, basta atualizar o WhatsApp para a sua nova versão e tudo estará em perfeita ordem. Tudo indica que até o fim do ano ainda haverá 3 ou 4 novas atualizações do WhatsApp.