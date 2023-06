Astrologia mostra as DOENÇAS mais comuns em cada SIGNO

A Astrologia pode mostrar informações sobre a vida amorosa, financeira, profissional e até mesmo questões relacionadas à saúde das pessoas. Cada signo tem propensão à determinadas doenças. O motivo disso pode ter a ver com a parte do corpo que possui ligação com cada signo do zodíaco. Por causa disso, tais regiões são mais sensíveis do que outras e têm maior chance de adoecerem.

É importante dizer que a casa 6 do mapa astral que se refere aos pontos fracos e fortes do corpo humano. Portanto, dê uma olhada em qual signo se encontra na sua casa 6.

Descubra quais doenças acometem mais cada signo. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

Descubra quais são as doenças que mais acometem cada signo

1. Áries na casa 6

Por conta do estresse, quem tem Áries na casa 6, costuma ter crises de enxaqueca e sofrer com nervosismo, ansiedade e insônia. Costumam também ter herpes labial e doenças de pele como dermatite. Isso é consequência do esgotamento físico e mental, comum em quem tem esse aspecto no mapa.

2. Touro na casa 6

Quem possui o signo de Touro na casa 6, tem tendência a desenvolver distúrbios na tireoide, como hipotireoidismo ou hipertireoidismo, e crescimento incomum da glândula. Também costumam ser acometidos com problemas na garganta, faringite, gripes e infecções pulmonares.

3. Gêmeos na casa 6

Quem tem gêmeos na casa 6 frequentemente estão com gripe e resfriado e em alguns casos, possuem doenças respiratórias como asma e bronquite. Também é comum sentirem dores nos ombros, braços e mãos, tendinites, bursites e lesões causadas por esforços repetitivos.

4. Câncer na casa 6

Câncer rege o útero, por isso, quem tem esse signo na casa 6 costuma ter doenças relacionadas a essa parte do corpo, como retenção de líquido, inchaços, problemas gastrointestinais, úlcera e azia.

5. Leão na casa 6

Quem tem Leão na casa 6 deve ficar atento à problemas na coluna lombar e no coração, principalmente se for mais velho. As veias e artérias também são áreas que precisam tomar cuidado para não ter doenças cardíacas.

6. Virgem na casa 6

A saúde intestinal é a principal preocupação relacionada à saúde para quem tem Virgem na casa 6. Como costumam ser pessoas muito perfeccionistas e controladoras, são acometidas frequentemente com cólicas, colite e disfunções gástricas.

7. Libra na casa 6

Libra na casa 6 pode gerar problemas renais como cálculos e infecções no trato urinário. Por isso, é importante que quem apresenta esse aspecto, beba bastante água para se hidratar e prevenir doenças relacionadas a isso.

8. Escorpião na casa 6

Escorpião rege o sistema reprodutivo, por isso quem tem esse signo na casa 6, precisa tomar cuidado com doenças sexualmente transmissíveis, problemas no ovário, útero e próstata. Hemorroidas também podem ocorrer. Portanto, manter uma boa alimentação e estar com os exames em dia é fundamental.

9. Sagitário na casa 6

Quem tem Sagitário na casa 6 deve tomar cuidado para não fraturar a bacia ou o fêmur em períodos de crise, pois são áreas regidas por esse signo. Excesso de peso e doenças hepáticas também são comuns.

10. Capricórnio na casa 6

Capricórnio na casa 6 indica possibilidade de doenças ortopédicas, reumáticas e problemas dentários. Ou seja, ossos, joelhos e dentes são áreas que precisam de um maior cuidado.

11. Aquário na casa 6

Esse aspecto sinaliza atenção redobrada para evitar acidentes e propensão a problemas na região do tornozelo e calcanhar. Também é comum doenças relacionadas à circulação sanguínea, como pressão alta e varizes.

12. Peixes na casa 6

Sintomas alérgicos e doenças de difícil diagnóstico são frequentes para quem tem o signo de Peixes na casa 6, assim como doenças no sistema linfático e pés, como fascite plantar, por exemplo. Peixes rege os pés, por isso é uma região que pode causar problemas para quem o tem nessa casa do mapa astral.

Veja mais: Estes signos estão a 1 PASSO de realizar GRANDE SONHO