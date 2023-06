O que pode acontecer se a ATUALIZAÇÃO do Bolsa Família for aprovada

O Bolsa Família é um dos mais importantes programas de transferência de renda que há no Brasil, então, qualquer mudança que haja, sobretudo, no ministro que comanda a pasta responsável, pode representar um grande problema para os beneficiários. E recentemente, houve um rumor que o atual ministro Wellington Dias poderia deixar o comando e dar lugar para algum indicado do chamado “Centrão”, confira o que muda no programa caso isso aconteça.

Bolsa Família pode passar por uma grande mudança, entenda | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Bolsa família pode passar por mudanças em seu comando

Houve alguns comentários pelos bastidores informando que o Governo Federal estava planejando demitir Wellington Dias, que atualmente está na frente da pasta do Desenvolvimento Social, em seu lugar, ficaria um indicado do grupo político considerado “centrão”.

A troca que pode haver no comando da pasta, pode acarretar várias mudanças como o ministério irá trabalhar em algumas pautas nos próximos meses. Devido isso, os beneficiários estão bastante preocupados.

Mas é importante saber que pelo menos os adicionais que foram implementados no Programa Social, não terão mais riscos de serem retirados, já que passaram pela sanção presidencial e agora é uma lei.

Quais mudanças podem ocorrer no Bolsa Família?

A depender de quem irá tomar a frente do ministério, pode ser que algumas atitudes que devem ser tomadas, possam mudar, se tornando mais rígidas ou mais leves, como é o caso da verificação cadastral, que está ocorrendo desde fevereiro e visa retirar do programa social beneficiários irregulares.

Então, caso mude o comando e quem assuma seja alguém ainda mais rígido, pode ser que tenha um maior rigor no momento de retirar os usuários do Bolsa Família que não estão cumprindo com todas as regras.

Vale lembrar que no momento, foi aprovada uma regra de proteção, onde até mesmo as famílias que tiveram um aumento na renda, ainda irão continuar recebendo o benefício por pelo menos 02 anos, todavia, apenas uma parte dele.

Qual o valor que o Bolsa Família está pagando aos seus usuários?

O Bolsa Família, neste mês de junho, pela primeira vez, efetuou o pagamento de todos os adicionais que foram lançados desde o lançamento do novo Bolsa Família. Além de garantir R$ 600 no mínimo para todas as famílias beneficiárias.

Além disso, outros adicionais também estão em vigor, a saber:

Adicional de R$ 150 para crianças com idade entre 0 e 6 anos;

Adicional de R$ 50 para crianças com idade entre 0 e 18 anos e gestantes;

Garantia de renda per capita mínima de R$ 142.

Todas essas vantagens, visam diminuir ainda mais a desigualdade social que há no Brasil, e o programa de proteção dos beneficiários, almeja que eles tenham coragem de ir atrás de uma nova fonte de renda mas ainda tenham a certeza que irão receber o benefício do Governo. O objetivo principal é a inclusão deles no mercado de trabalho formal.