Clientes do Nubank precisam conferir as novas regras do cartão de crédito

Novas regras do Nubank para os cartões – Em um mundo cada vez mais digital, a necessidade de soluções inovadoras em serviços financeiros nunca foi tão grande. Com isso em mente, o Nubank, conhecido por seu cartão de crédito roxo, lançou uma estratégia pioneira para permitir que seus clientes solicitem um aumento instantâneo no limite de crédito. Essa mudança promete melhorar o controle financeiro dos usuários e democratizar o acesso ao crédito.

O Nubank está implementando novas regras para permitir que os clientes solicitem um aumento instantâneo no limite de crédito do cartão roxinho. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Regras do cartão Nubank foram alteradas?

Denominada ‘Nu Limite Garantido’, a nova funcionalidade do Nubank está sendo implementada gradualmente para os usuários da fintech. Este recurso inovador promete permitir que os clientes aumentem proativamente o limite de crédito de seu cartão, utilizando um valor de investimento como garantia.

De acordo com o Blog do Nubank, a capacidade de expandir o limite de crédito dessa maneira possibilita a concentração de gastos no cartão de crédito do Nubank, proporcionando uma maior facilidade na organização financeira. Ao usar o valor mantido em um investimento como garantia, os usuários podem ter acesso a um limite de crédito mais amplo.

Para os clientes que já estão familiarizados com as ‘Caixinhas’ de investimento do Nubank, a funcionalidade do ‘Nu Limite Garantido’ opera usando o valor mantido em uma Caixinha específica, na modalidade de Recibo de Depósito Bancário (RDB), com rendimento equivalente a 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). No entanto, é importante destacar que, para que o valor do investimento seja usado como garantia, é necessário criar uma Caixinha específica para ser utilizada como limite do cartão de crédito.

A adoção do ‘Nu Limite Garantido’ é bastante simples e direta. Basta depositar o valor desejado na Caixinha, no formato de RDB, e esse valor será adicionado ao crédito do cartão assim que for habilitado na conta do cliente. Isso significa que os usuários têm controle total sobre a quantia que desejam garantir para aumentar o limite de crédito, proporcionando maior flexibilidade e autonomia financeira.

No entanto, é importante estar ciente de que, caso a fatura não seja paga até a data de vencimento, os investimentos utilizados como garantia serão usados para efetuar o pagamento parcial ou integral da fatura. A quantia utilizada será equivalente ao valor disponível. Assim, ao optar pelo ‘Nu Limite Garantido’, é crucial manter a atenção aos pagamentos para evitar qualquer surpresa.

Como ter acesso à modalidade?

Para acessar essa nova modalidade de limite de crédito, os usuários precisarão seguir uma série de passos. A partir da tela inicial do aplicativo Nubank, eles deverão selecionar a área de cartão de crédito e clicar em ‘Ajustar limite’. A opção ‘Nu Limite Garantido’ estará disponível para seleção. Após a leitura das informações relevantes, os usuários deverão criar o ‘Nu Limite Garantido’, inserindo o valor desejado para transferir da conta do Nubank para ser utilizado como garantia. Na tela seguinte, o novo limite do cartão de crédito será exibido. Depois de ler as informações com atenção e clicar em ‘Continuar’, basta inserir a senha de quatro dígitos para finalizar o processo.

Com a introdução do ‘Nu Limite Garantido’, o Nubank demonstra mais uma vez sua dedicação em fornecer soluções financeiras inovadoras que atendem às necessidades crescentes de seus clientes. A nova funcionalidade promete simplificar o processo de solicitação de aumento de limite de crédito, proporcionando aos usuários um controle mais significativo sobre sua saúde financeira. A expansão constante e considerada das ofertas de serviços do Nubank destaca o compromisso da fintech com a inovação e a democratização do acesso a serviços financeiros de qualidade.

