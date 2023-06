Criminosos escolhem vítimas com parentes no hospital; entenda

Criminosos estão agindo até no hospital – Um novo golpe está sendo aplicado de forma presencial em hospitais da região metropolitana do estado do Espírito Santo, pegando vítimas desprevenidas. Diferente dos golpes tradicionais que ocorrem principalmente por meios virtuais, esse crime acontece nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de hospitais na Grande Vitória, com destaque para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas.

Criminosos aplicaram golpes presenciais em um hospital, fingindo ser médicos e solicitando pagamentos para procedimentos inexistentes nas UTIs. | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Criminosos aplicam golpes em hospital

De acordo com relatos, um criminoso se passou por médico e abordou os familiares de pacientes internados nas UTIs, solicitando pagamentos no valor de R$ 1.250 para realizar um suposto procedimento urgente. O golpista ainda fornecia um laudo falso de infecção bacteriana, aumentando a gravidade da situação e induzindo as vítimas a acreditarem que o tratamento era necessário.

Veja também: Quais os 10 GOLPES mais comuns aplicados pelo WhatsApp

O modus operandi do golpe é ainda mais cruel, uma vez que o falso médico prometia o reembolso integral do valor posteriormente. Aproveitando-se da vulnerabilidade emocional das famílias, ele fazia com que acreditassem que o ente querido internado estava correndo risco iminente de vida. Duas idosas, uma de 67 anos e outra de 63 anos, ambas com suas mães internadas, foram alvos do criminoso.

Maria Clotildes Comarela, de 67 anos, relatou que o golpista se mostrou muito convincente e afirmou que sua mãe estava infectada por uma bactéria perigosa, que poderia levá-la à morte em questão de dias. No mesmo dia, outra idosa, de 63 anos, também recebeu uma ligação semelhante, alertando sobre a suposta infecção bacteriana em sua mãe.

Felizmente, essas duas vítimas conseguiram identificar pequenos detalhes suspeitos e não caíram no golpe que resultaria em um prejuízo financeiro de R$ 1.250. No entanto, essas não foram as únicas tentativas de fraude.

Vazamento de dados

As vítimas suspeitam que o hospital tenha vazado os dados pessoais dos pacientes, já que o golpista possuía informações precisas, como os nomes completos dos pacientes e os contatos telefônicos dos familiares. Diante dessas suspeitas, o Hospital São Lucas emitiu uma nota oficial negando qualquer evidência de vazamento de dados e ressaltando que todos os profissionais da instituição são treinados para garantir a segurança das informações pessoais dos pacientes.

É importante ressaltar que golpes presenciais como esse evidenciam a necessidade de uma atenção redobrada por parte das famílias, principalmente em momentos delicados como internações hospitalares. É fundamental verificar a identificação dos profissionais de saúde, buscar informações junto à equipe médica responsável e, em caso de qualquer suspeita, acionar as autoridades competentes.

As investigações estão em andamento para identificar o autor do golpe e evitar que mais pessoas sejam prejudicadas. Enquanto isso, é fundamental que as famílias estejam alertas e compartilhem essas informações para prevenir que outros se tornem vítimas de fraudes semelhantes.

Veja também: Golpe de SORTE atingirá estes signos até 22 de junho