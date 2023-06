HACK para aumentar a velocidade do seu Wi-Fi foi revelado; aprenda os 10 passos

Atualmente, ter uma boa conexão com a internet, preferencialmente com uma rede wi-fi, é essencial para qualquer pessoa. Logo, é muito comum se frustrar quando os problemas de conexão aparecem.

Trabalhos de escola, jogos on-line, reuniões de trabalho… Tudo passa a ser prejudicado pela velocidade lenta ou inexistente.

Porém, o que muitas pessoas não sabem é que é possível maximizar essa velocidade, por meio de dicas muito simples, conforme será explicado a seguir.

Um bom wi-fi é necessário para qualquer pessoa atualmente | Imagem: Misha Feshchak / unsplash.com

Dicas de como deixar o wi-fi ainda mais potente

Existem exatamente 10 dicas que podem ser seguidas para quem deseja usar o wi-fi e a conexão de internet de modo geral usando o máximo de seu potencial.

E todas elas estão listadas abaixo:

1. Manter o plano de internet atualizado

Verificar junto ao provedor do serviço se existe um plano mais rápido, de modo a poder fazer a troca, é perfeitamente possível.

Afinal, pode acontecer de a velocidade estar lenta justamente por causa do plano atual.

2. Fazer uso do cabo Ethernet

O wi-fi realmente é maravilhoso. Mas, quando se trata de ter uma internet rápida, muitas vezes é mais viável optar por usar um cabo Ethernet.

Ele faz a conexão direta entre o roteador e o dispositivo, fazendo uma rápida transferência de dados, sem interrupções.

3. Ajustar a posição do roteador

A forma como o roteador está posicionado pode, sim, interferir na velocidade da internet.

A dica é deixá-lo em um ponto central do imóvel, sem que existam obstáculos que possam levar ao bloqueio de sinal.

4. Fazer a atualização do roteador

Quando o roteador é mais antigo, ele nem sempre consegue suportar uma velocidade mais rápida.

Logo, quem quer um wi-fi mais ágil deve trocar o aparelho por um modelo mais novo.

5. Limitar o uso

Essa dica pode parecer um absurdo para algumas pessoas, mas é muito válida, principalmente quando se trata da reprodução e download de arquivos mais densos, como vídeos longos.

O ideal é limitar esse tipo de atividade, ainda mais nos horários de pico, para que a conexão se torne mais rápida.

6. Checar o uso da rede

Quanto mais pessoas usam uma rede, mais sobrecarregada ela fica. Então, a dica é tentar descobrir se há alguém fazendo uso sem permissão.

7. Atualizar os drivers

Os drivers, se desatualizados, realmente podem levar a problemas ligados à velocidade.

Portanto, é sempre bom checar se os drivers ligados ao adaptador de rede estão atualizados.

8. Checar o dispositivo em si

Quando o dispositivo conectado à internet é mais antigo, ou mesmo quando ele se encontra sobrecarregado com arquivos e programas, é justamente ele que pode ficar lento, e não a internet em si.

Fazer uma checagem regular, de modo a deletar tudo o que já perdeu serventia, é essencial.

9. Usar um bom repetidor de wi-fi

Quando o imóvel é grande ou composto por muitas paredes, o uso de um repetidor de wi-fi pode ser válido.

Afinal, esse aparelho foi criado justamente para ampliar o sinal.

10. Entrar em contato com a operadora

Se todas as dicas acima forem testadas e mesmo assim a velocidade continuar lenta, pode se tratar de um problema que deve ser resolvido pela operadora.

Restará, então, entrar em contato com ela.

Existem várias opções no mercado

Vale frisar, principalmente no que diz respeito à última dica, que atualmente existem muitas opções de operadoras disponíveis no mercado. Quem mora em grandes cidades, por exemplo, consegue fazer a troca com certa facilidade.

Logo, se for necessário, é preciso avaliar muito bem a velocidade, os preços e demais condições de contratação da nova empresa, de modo a ter um serviço de qualidade.

